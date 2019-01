बीजेपी लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनज़र इलेक्शन मोड में आ चुकी है। पार्टी के नेता अलग-अलग तरह से मोदी सरकार के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इस क्रम में ‘नमो अगेन चैलेंज’ की धुन बीजेपी नेताओं पर सवार हो चुकी है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ‘नमो अगेन!’ नाम की हुडी पहने नज़र आए। सोशल मीडिया पर उनकी हुडी पहने हुए तस्वीर खूब वायरल हो रही है। ‘NaMo Merchandise’ ट्वीटर हैंडल से अनुराग ठाकुर की तस्वीर ट्वीट की गई। जिसे पीएम मोदी ने भी ‘Looking Good’ लिखकर रिट्वीट किया।

अनुराग ठाकुर ने भी अपने ट्वीटर हैंडल से ‘नमो अगेन चैलेंज’ दिया। उन्होंने लिखा,’मैंने अपना पहन लिया। आपकी हुडी कहां है? अब इसे पहनकर ट्वीट और टैग करने की बारी आपकी है।’

अनुराग ठाकुर के इस तस्वीर के शेयर होते ही कई बीजेपी नेताओं में इसे पहनने की होड़ लग गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलतो ने भी नमो वाली हुडी पहनकर इसे ट्वीटर पर शेयर किया। गहलोत ने लिखा, “मैंने तो पहना है! आपने पहना की नहीं? आप भी पहनिए एक संकल्प के साथ #NamoAgain!”

इसके बाद तो ट्वीटर पर नमो अगेन की हुडी पहने लोग फोटो शेयर करने लगे।

Namo Merchandise ट्वीटर हैंडल से इसकी बिक्री के बारे में भी जानकारी दी गई है.

