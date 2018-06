VIDEO: दुर्घटना में घायल युवक देख रुक गए बीजेपी सांसद, एम्बुलेंस आने तक झलते रहे पंखा

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद अनुराग ठाकुर ने रास्ते में पड़े एक घायल शख्स की स्वयं मदद कर मानवीयता मिसाल पेश की है। बताया जा रहा है कि शख्स सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। अनुराग ठाकुर घायल शख्स के पास ठहरे ही नहीं, बल्कि उसे खुद पंखा भी झलते रहे। सोशल मीडिया पर सांसद के इस सराहनीय कार्य का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि घायल शख्स को देखकर अनुराग ठाकुर ने उसे चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराई और तब तक वहां डटे रहे जब तक मदद आ नहीं गई। करीब डेढ़ मिनट के वीडियो में अनुराग ठाकुर को शख्स पर पंखा झलते हुए साफ देखा जा सकता है। सांसद के इस काम को देखकर मौके पर भीड़ जमा होते हुए देखी गई। इस वीडियो को राहुल शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया है। यूजर की प्रोफाइल के मुताबिक वह राज्य में बीजेपी की आईटी सेल के लिए काम करता है।

बता दें कि अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के लिए सांसद निधि के द्वारा मोबाइल स्वास्थ्य योजना चला रहे हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सांसद की यह पहल गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत तीन मोबाइल हेल्थ वैन जिले में काम कर रही हैं। ये वैन चिकित्सा के लिहाज से आधुनिक उपकरणों से लैस बताई जा रही है और इनमें मीरीजों का चेकअप मौके पर किया जाता है, उन्हें दवाइंयां भी दी जाती हैं।

Young man was hurt and @ianuragthakur saw him and helped get medical assistance and help for him. He stayed till help came. pic.twitter.com/S1vSduBGPK

— Rahul Sharma (@IRahulHaroli) June 8, 2018