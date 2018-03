बॉलीवुड से राजनीति की दुनिया में कदम रखकर नेता के तौर पर अलग पहचान बनाने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभाना चाहते हैं। सिन्हा भले ही सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी पर कटाक्ष करते रहे हों, लेकिन फिल्मों में वह नरेंद्र मोदी का रोल निभाने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने यह बात लंदन में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में कही। दरअसल, सिन्हा को कला और राजनीति की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लंदन में आयोजित एक समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद कैथ वाज ने दिया। इस दौरान उनसे यह सवाल किया गया कि फिल्मों में अगर उन्हें किसी भारतीय राजनेता का किरदार निभाने का मौका मिले तो वह किसका रोल करना चाहेंगे। इस सवाल का जवाब देने के लिए सिन्हा ने ज्यादा नहीं सोचा और नरेंद्र मोदी का नाम ले दिया।

रिपब्लिक टीवी के मुताबिक 72 वर्षीय शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी का रोल निभाने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा, ”नरेंद्र मोदी वास्तव में हमारी सबसे ऊर्जावान एक्शन हीरो हैं। मैंने हमेशा से उनके लिए ऐसा ही कहा है और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उनका रोल नहीं निभाना चाहेगा। मैं उनका रोल निभाने के बारे में सोचकर काफी उत्साहित हूं और उम्मीद है कि मैं इस किरदार के साथ अच्छा करूंगा।” शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि कैथ वाज और लंदन में भारतीय समुदाय उन्हें सम्मानित करना चाहता था और वह मना नहीं कर सके। बीजेपी सांसद ने कहा कि लंदन में रहने वाले उनके भाई और बहनों ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया। सिन्हा ने लंदन की कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, ”आत्मविश्वास जिम्मेदारी लाता है, जिम्मेदारी से निश्चय पक्का होता है, दृढ़ निश्चय से लगन पैदा होती है। जिम्मेदारी, आत्मविश्वास, लगन और दृढ़ निश्चय से आपको उत्साह मिलता है।” रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड में पीएम मोदी की बायोपिक बनाई जा रही है। इस फिल्म की निर्माता शीतल तलवार हैं। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा को साल 2010 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म रक्त चरित्र में देखा गया था।

“Confidence brings commitment, commitment brings determination, determination brings devotion. With commitment, determination, devotion & confidence, you get passion".

My acceptance speech in London..to a very appreciative, choc-a-block audience. Touched by the affection. pic.twitter.com/McKptKvdOK

