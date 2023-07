चारा घोटाला के बाद अब हुआ है ‘गोबर घोटाला’? वायरल हो रहा भाजपा विधायक का वीडियो

भाजपा विधायक ने सदन में पूछा कि बचे हुए 229 करोड़ रुपए के गोबर कहां है? उनसे बने पदार्थ कहां है? इसके बारे में जानकारी चाहता हूं।

छत्तीसगढ़ में हुआ गोबर घोटाला? (फोटो सोर्स- एक्सप्रेस फोटो)

छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक ने आरोप लगाया है कि चारा घोटाला से बड़ा ‘गोबर घोटाला’ हुआ है। आरोप यह भी है कि जिन लोगों के पास एक गाय तक नहीं है, उनके यहां से लाखों रुपए के गोबर कैसे खरीदे गए? इतना ही नहीं, आंकड़ों को सामने रखते हुए भाजपा विधायक ने विधानसभा में सरकार से जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक सौरभ सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वह विधानसभा में गोबर घोटाला की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने 246 करोड़ का गोबर खरीदा, जिसमें से 17 करोड़ रुपए के सामान बचाकर बेचे गये। लेकिन बचे 229 करोड़ का क्या हिसाब है? भाजपा विधायक ने सदन में कहा कि बचे हुए 229 करोड़ रुपए के गोबर कहां है? उनसे बने पदार्थ कहां है? इसके बारे में जानकारी चाहता हूं। हालांकि संतोषजनक जानकारी ना मिलने पर भाजपा विधायक ने कहा कि यह चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से गोबर खरीदा गया जिनके घर गाय है ही नहीं। कांग्रेस सरकार का एक और घोटाला



राज्य: छत्तीसगढ़<br>मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल

घोटाला: गोबर ख़रीदी के नाम पर

घोटाले के अनुमानित राशि: ₹229 करोड़



बघेल जी से पूछिये: अगर ₹246 करोड़ की गोबर खरीदी हुई है और 17 करोड़ रुपये का गोबर पदार्थ बेचा गया, तो बचा हुआ 229 करोड़ रुपये का गोबर कहां… pic.twitter.com/schJjD8joB — Amit Malviya (@amitmalviya) July 24, 2023 सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं वीडियो शेयर कर अमित मालवीय ने लिखा है, “छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीबों को, किसानों को ठग रही है। इतना ही नहीं, गरीबों को शराब की लत लगाकर बर्बाद भी कर रही है! अब तय है, प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी।” सरोज पाण्डेय ने लिखा, “बिहार के चारा घोटाले के बाद सबसे शर्मनाक घोटाला छत्तीसगढ़ का ‘गोबर घोटाला’ माना जाएगा। भूपेश बघेल जी ने गऊ माता तक को नहीं छोड़ा, गाय का गोबर तक छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के लिए उपयोग किया जा रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे भूपेश बघेल सरकार ने ठगा नहीं।” एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “गोबर घोटाला को लेकर भाजपा के लोग हंगामा कर रहे हैं लेकिन घोटाला करने वाले नेता अगर भाजपा में चला गया तो वो भी ‘अजीत पवार’ बन जायेगा।” एक अन्य ने लिखा, “2014 से पहले यही भाजपा वाले इतने घोटाले गिना दिए थे कि लग रहा था देश में घोटाले के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है लेकिन दस साल सत्ता में रहते हो गया, कितने जेल गये?”

