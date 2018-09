उत्तराखंड से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक भाजपा विधायक महिला सब-इंस्पेक्टर पर भड़कते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं विधायक इतना नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने महिला सब-इंस्पेक्टर को लगभग पीटने के लिए अपना हाथ उठा ही लिया था। हालांकि किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने स्थिति को संभाला और महिला सब-इंस्पेक्टर और विधायक के बीच बीच-बचाव कराया। उत्तराखंड के रुद्रपुर से भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल इस वीडियो में शहर की पुलिस पेट्रोल यूनिट की महिला सब-इंस्पेक्टर अनिता गैरोला पर चीखते नजर आ रहे हैं। इस दौरान विधायक महिला पुलिसकर्मी को बदतमीज बोलते हुए तमीज में रहने की नसीहत भी देते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 लोगों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर हिरासत में लिया था। इसी मामले में विधायक पुलिस थाने पहुंचे थे और पुलिसकर्मियों पर भड़क गए।

बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार युवक अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। तभी इंदिरा चौक पर महिला सब-इंस्पेक्टर अनिता गैरोला वाहनों की चेकिंग कर रहीं थी। सिटी पेट्रोल यूनिट का कहना है कि बाइक सवार नशे में था और बाइक के कागजात मांगने पर वह पुलिसकर्मियों के साथ उलझ गया था। जिसके बाद आरोपी युवक को उसकी पत्नी के साथ कोतवाली लाया गया था। बाइक सवार ने सिटी पेट्रोल यूनिट के कर्मियों पर उसकी पत्नी के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया था। भाजपा विधायक इसी मामले में थाने पहुंचे थे और वहां हंगामा शुरु कर दिया।

#WATCH Uttarakhand: Video of BJP MLA from Rudrapur Rajkumar Thukral goes viral. In the video the MLA is seen threatening Sub Inspector of City Patrol Unit Anita Gairola over detention of two people over traffic violations. (7.9.18) pic.twitter.com/2q2ADCU07G

— ANI (@ANI) September 9, 2018