बीजेपी के मंत्री ने पूछा-राहुल जी बिलकुल अक्ल से पैदल हैं क्या?

डाटा चोरी के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में अपने एक ट्वीट में कहा था कि बीजेपी डाटा चोरी का आरोप लगाकर मोसूल में मारे गए 39 भारतीयों के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश रही है। राहुल गांधी के इस प्रकार के ट्वीट से बीजेपी सख्ते में आ गई और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी से पूछ डाला कि राहुल गांधी जी अकल से बिलकुल पैदल हैं क्या?

एएनआई से बातचीत के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, “राहुल गांधी जी अकल से बिलकुल पैदल हैं क्या? उन्हें सोचना चाहिए कि डाटा चोरी जैसा गंभीर अपराध मासूम भारतीयों के साथ किया गया है। अगर लोग इसमें शामिल हैं तो उन्हें सबके सामने लाना जरूरी हैं, तो क्या इसमें भी उन्हें दिक्कत है?” यह बात नकवी ने राहुल गांधी के उस ट्वीट पर कही जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, “समस्या: 39 भारतीय मर गए और सरकार झूठ बोलती रही। निदान: डाटा चोरी और कांग्रेस पर कहानी बनाकर आरोप लगा दो। परिणाम: मीडिया नेटवर्क खबर खा गए और 39 भारतीयों की खबर सुर्खियों से गायब हो गई। समस्या खत्म।”

Rahul Gandhi Ji akal se bilkul paidal hain kya? He should think over it, a grave crime of innocent Indians’ data theft is being committed & if people involved in this are being exposed, he has a problem?: MA Naqvi on Rahul Gandhi’s tweet pic.twitter.com/WDCi0xs1Wq

