भाजपा आईटी सेल इंचार्ज ने वीडियो ट्वीट कर सिद्धारमैया के चरित्र पर लगाए आरोप, लोगों ने खूब सुनाया

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय फिर से अपने ही खड़े किए विवाद का शिकार हुए हैं। उन्होंने मंगलवार (9 जनवरी) को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर हमला बोलते हुए उनके चरित्र पर आरोप लगाए थे। वीडियो में सीएम मंच पर एक लड़की को अपने करीब खींचते दिख रहे हैं। मालवीय ने इसी पर कहा कि क्या सिद्दारमैया सबके सामने महिलाओं से अपना हाथ दूर रखेंगे? कांग्रेस के नेता दिव्य स्पंदन के साथ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर अपनी राय जाहिर की। लोगों ने मालवीय को इस बाबत खूब खरी-खोटी सुनाई। वे बोले कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मालवीय के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। उन्हें हर चीज में सिर्फ गंदी चीजें ही नजर आती हैं। मालवीय के ट्वीट किए वीडियो में सिद्धारमैया मंच पर होते हैं। सीएम के अगल-बगल कुछ लड़कियां भी होती हैं। उनमें से एक उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है। वह थोड़ी सी दूरी पर होती है। मगर अचानक से वह उसका हाथ पकड़ते हैं। उसे अपनी ओर खींच कर बगल में खड़ा कर लेते हैं। फिर वह सीएम के साथ ग्रुप सेल्फी लेती है। मालवीय ने कर्नाटक के सीएम के इसी रवैये पर उनके चरित्र पर सवालिया निशान लगाए।

Can @siddaramaiah keep his hands off women in public? pic.twitter.com/bk6pKHAR0c

— Amit Malviya (@malviyamit) January 9, 2018