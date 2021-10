बैठक में आपस में भिड़े भाजपा मेयर और म्युनिसपल कमिश्नर, माइक की छीनाझपटी

मथुरा में नगर निगम के मेयर और आयुक्त सार्वजनिक मंच पर ही एक दूसरे से उलझ गए। इस दौरान दोनों के बीच माइक को लेकर भी छीनाझपटी होती देखी गई। हालांकि बाद में दोनों के बीच का विवाद शांत हो गया। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विवाद चर्चा का विषय बन गया।

जानकारी के मुताबिक मसानी रोड स्थित एक होटल में शनिवार को नगर निगम मथुरा वृंदावन की एक मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग में पार्षदों ने विकास दीपोत्सव 2021 के विज्ञापन में अपने फोटो न छापे जाने पर आपत्ति उठाई थी। इस पर महापौर मुकेश आर्य बंधु ने पार्षदों से कहा कि आप अपनी फोटो की बात कर रहे हैं, जो विज्ञापन जारी किया गया है उस पर प्रधानमंत्री की भी फोटो नहीं छापी गई है। विज्ञापन की जो फाइल तैयार की गई थी, वह तक मुझे नहीं दिखाई गई। महापौर ने निगम के कर्मचारियों और अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी लापरवाही के चलते खामियाजा जन प्रतिनिधियों को उठाना पड़ता है। महापौर ने कहा कि पार्षद उनका साथ दें तो वह अधिकारियों की औकात बता दें।

मेयर की भाषा से नाराज होकर नगर आयुक्त अनुनय झा भड़क गए। उन्होंने मेयर से माइक छीनकर कहा कि यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। आप औकात की बात न कीजिए। इस बीच दोनों के बीच छीना-झपटी तक की नौबत आ गई। आयुक्त ने बैठक से जाने तक की बात की। उन्होंने कहा कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते।

What do you expect when a scoundrel is elected whether local govt or State or Union! An honest officer with integrity and values is often tried by illiterate journos and labelled as a black sheep by 'chamchas' !

— Medhansh (@iam_medhansh) October 31, 2021