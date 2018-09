तापसी पन्नू को ट्रोल कर रहे थे बीजेपी MLA, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मनजिन्दर एस सिरसा को एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने ट्विटर पर करारा जवाब दिया है। इससे पहले भाजपा विधायक ने अभिनेत्री को ट्विटर पर ट्रोल करने की कोशिश की थी। मनजिन्दर एस सिरसा ने ट्विटर पर लिखा कि ‘आप सिर्फ अपनी फिल्म को प्रोमोट करने के लिए वाहे गुरू को याद करती हैं। अगर आप किसी धर्म या मर्यादे पर विश्वास नहीं करती हैं तो कम से कम जरूरी चेतावनियों को तो फॉलो करना चाहिए जो कहता है – धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है।’ यहां आपको बता दें कि मनजिन्दर एस सिरसा दिल्ली से भाजपा के एमएलए हैं।

भाजपा विधायक के इस ट्वीट पर नजर पड़ते ही अभिनेत्री ने भी इसका करारा जवाब दिया है। तापसी पन्नू ने विधायक को जवाब देते हुए लिखा की ‘ठीक है सर। और अगली बार कृप्या कर उसे डिसक्लेमर को जरूर पढ़ लें जो किसी भी फिल्म के शुरू होने से पहले दिखलाया जाता है। इसमें कहा जाता है कि फिल्म के सभी कैरेक्टर काल्पनिक हैं…इस फिल्म में ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की गई है जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। यह काफी साफ-साफ अक्षरों में लिखा होता है।

Ok sir. And next time please read the disclaimer written before a film starts that all characters are fictitious and nothing has been done in the film to hurt anyone’s sentiments. It’s quite clear and well worded.

Regards ! https://t.co/lU1V7zNN8n

— taapsee pannu (@taapsee) September 20, 2018