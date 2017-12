सुब्रमण्यन स्वामी बोले- अरुण जेटली ने किया नरेंद्र मोदी की मौत चाहने वाली की किताब का विमोचन

राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने अपने चिर प्रतिद्वंदी वित्त मंत्री अरुण जेटली पर फिर से हमला बोला है। स्वामी ने एक अंग्रेजी वेबसाइट OPINDIA में छपे एक आर्टिकल पर ट्वीट किया है कि अरुण जेटली ने उस महिला पत्रकार की किताब का विमोचन किया है जो नरेंद्र मोदी की मौत चाहती थी। स्वामी ने ट्वीट किया, ‘अरुण जेटली ने किसी ऐसे व्यक्ति की किताब का विमोचन किया है जो नरेंद्र मोदी की मौत की आशंका को लेकर बेहद उतेजित थी।’ OPINDIA की स्टोरी के मुताबिक केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 28 अप्रैल 2017 को एनडीटीवी की पत्रकार सुनेत्रा चौधरी की किताब का विमोचन किया था। इस बावत वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट भी किया गया था। वेबसाइट के मुताबिक इस किताब का वित्त मंत्रालय अथवा अर्थ और वित्त जगत से कोई लेना-देना नहीं है। इस किताब का नाम ‘बिहाइंड बार’ है। किताब में जेल में वक्त गुजारने वाले मशहूर हस्तियों का वर्णन है।

Arun Jaitley releases book by someone who was excited over possibility of Narendra Modi’s death https://t.co/IkIrOPzDVc via @opindia_com

एनडीटीवी की पत्रकार सुनेत्रा चौधरी ने एक बार पीएम मोदी को लेकर एक ट्वीट किया था, जो काफी विवादों में रहा था। 30 अक्टूबर 2009 को इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, ‘नरेंद्र मोदी को स्वाइन फ्लू है-मुझे पता नहीं क्यों लेकिन ये खबर मुझे सचमुच में एक्साइटमेंट दे रही है।’ बता दें कि साल 2009 में भारत में स्वाइन फ्लू का जबर्दस्त प्रकोप देखने को मिला था। इस बीमारी की वजह की से तब देश में एक हजार लोगों की मौत हो गई थी। वेबसाइट के मुताबिक 30 अक्टूबर 2009 को गुजरात सरकार ने घोषणा की थी कि नरेंद्र मोदी जो कि उस वक्त गुजरात के सीएम थे और रूस के दौरे से तुरंत लौटे थे, उन्हें स्वाइन फ्लू हुआ है। सुनेत्रा चौधरी ने इस ट्वीट को लेकर ना तो कोई सफाई दी और ना ही डिलीट किया। यह ट्वीट आज भी उनके अकाउंट पर मौजूद है।

Narendra Modi has swine flu- i don’t know why but this news is really exciting me

— sunetra choudhury (@sunetrac) October 30, 2009