मालवीय जयंती: अपने मंत्रियों पर ही बरसे बीजेपी लीडर स्वामी, यूजर्स ने पूछा- विद्रोह का प्लान है क्या?

पिछले कुछ दिनों से पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सांसद सुब्रमण्‍यन स्‍वामी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भारतीय शिक्षाविद् मदनमोहन मालवीय की जयंती पर केंद्रीय मंत्रियों के कथित तौर पर उपस्थित नहीं रहने को लेकर निशाना साधा है। रविवार (24, दिसंबर) को अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पंडित मदनमोहन मालवीय की जयंती मनाई गई। एनडीए (भाजपा और सहयोगी पार्टी) के किसी भी मंत्री ने समारोह में भाग नहीं लिया।’ स्वामी के इस ट्वीट पर यूजर्स ने उनपर भाजपा के खिलाफ बगावत का आरोप लगाया है। एक ट्वीट में पूछा गया कि क्या वह विद्रोह का प्लान बना रहे हैं।

देखें सभी ट्वीट-

Today in Parliament Central Hall, Pt Madanmohan Malaviya’s birthday was celebrated. No NDA Minister attended the function.

Sir,

These days you are on a mission to project NDA Govt in poor light.

What’s your plan ? Hope you are not planning revolt ! #HappyBirthdayAtalji #AtalBihariVajpayee

Thanks in advance for responding.

— Manu (@mthakur121) December 25, 2017