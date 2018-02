सुब्रमण्यन स्वामी ने राजदीप सरदेसाई को बताया नाकाबिल, पत्रकार ने यूं किया पलटवार

बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं लेकिन इस बार उन्होंने पत्रकार राजदीप सरदेसाई को नाकाबिल पत्रकार बता दिया जिसके बाद ट्विटर यूजर्स ने भी राजदीप की खूब खिंचाई की। स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा “राजदीप जैसे पत्रकार कितने अयोग्य हैं कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि राफेल सौदे में मैं उनकी मदद करूं। क्या उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में मेरी मदद की थी बल्कि मुझसे दुर्व्यवहार किया था।” स्वामी द्वारा नाकाबिल पत्रकार कहने वाली बात राजदीप को खटक गई और उन्होंने भी बीजेपी नेता को करारा जवाब दे दिया।

राजदीप सरदेसाई ने स्वामी को ट्वीट करते हुए लिखा “जी हां सर, मैं बहुत अयोग्य हूं इसलिए आपने कुछ महीने पहले मुझे अपने बुक लॉन्च के पैनल के लिए आमंत्रित किया था, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि काबिल और ईमानदार लोगों के लिए इसे रिजर्व रखें।” खैर राजदीप ने भले ही स्वामी को इसका जवाब दे दिया हो लेकिन ट्विटर यूजर्स स्वामी द्वारा किए गए ट्वीट पर राजदीप के मजे ले रहे हैं। स्वामी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा “हे भगवान, आप राजदीप को पत्रकार कह रहे हैं।”

Journalists as Rajdeep are so incompetent that they expect me to help them unravel Rafael deal. Did they help me on on NH? Instead abused me — Subramanian Swamy (@Swamy39) February 6, 2018

Yes sir. I am so incompetent that you chose to invite me a few months ago to be on the panel for your book launch which, I was told, was also reserved for people of competence and integrity!https://t.co/9Sx6dSALTB — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) February 6, 2018

एक ने लिखा “क्या हम अभी भी राजदीप सरदेसाई को पत्रकार बुलाएंगे?” एक ने लिखा “राजदीप और पत्रकार, अच्छा मजाक है सर।” एक ने लिखा “राजदीप सरदेसाई न केवल अक्षम हैं, वह पत्रकारिता के पेशे के प्रति निष्ठाहीन भी हैं। भयानक व्यक्ति।” एक ने लिखा “राजदीप, रवीश, बरखा, सागरिका घोष जैसे पत्रकारों के कारण ही पत्रकार बिरादरी बदनाम है। ये भारतीय पत्रकारिता पर बदनुमा दाग हैं।” एक ने लिखा “सही मायने में पत्रकार राजदीप सरदेसाई बौखला गया है। उसे आगरा में जांच करवा लेनी चाहिए क्योंकि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है।” इसी तरह कई लोगों ने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की खिंचाई की और उन्हें खूब खरीखोटी सुनाई।

OMG u called Rajdeep a journalisthttps://t.co/Kn8dx5xM7I — Singham (@AD24x7) February 6, 2018

Rajdeep a Journalist Nice Joke Sir — forgettofunny (@2Serious2BeHere) February 6, 2018

Rajdeep Sardesai is not only incompetent, he is insincere to his profession of journalism.

Terrible person. — Geeta Chhabra (@ChhabraGeeta) February 6, 2018

Rajdeep, Ravish, Barkha, Sagrika Ghosh jaise patrakaro ke Karan hi patrakar biradri badnaam hai. Ye Bhartiya patrakarita pr badnuma dag hai — Shailesh Kumar choud (@choud_shailesh) February 6, 2018

