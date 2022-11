Rahul Gandhi: BJP नेता ने कहा – सावरकर का अपमान करने वाले राहुल गांधी का महाराष्ट्र में अलग से होना चाहिए स्वागत, भड़के लोग, कर रहे ट्रोल

Bharat Jodo Yatra : बीजेपी नेता राम कदम द्वारा दिए गए बयान पर सोशल मीडिया यूज़र्स कई तरह के कमेंट कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'भारत जोड़ो यात्रा' पर हैं। (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram