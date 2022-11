Madhya Pradesh: BJP नेता ने सिंधिया समर्थकों को बताया ‘विभीषण’ तो Congress नेता बोले- इस बेइज्जती के बाद भी भाजपा में रहो तो धिक्कार है!

Madhya Pradesh BJP: मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा है कि कांग्रेस के सभी विभीषण अब भाजपा में आ गए हैं, वहां कुछ नहीं बचा है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (फोटो- द इंडियन एक्स्प्रेस)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram