फिटनेस चैलेंज लेकर ट्रोल हुए बीजेपी के मनोज तिवारी, लोग बोले- आपको मेंटल फिटनेस की जरूरत

कलाकार और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से खुद का एक वीडियो ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने एक फिटनेस चैलेंज लिया है और अपील की है कि लोग एक-दूसरे को फिटनेस चैलेंज दें। वीडियो में तिवारी बड़ी फुर्ती से व्यायाम की कुछ कलाएं दिखाकर अपने सेहतमंद होने का सबूत भी देते दिखाई देते हैं। वह फिटनेस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने का जिक्र करते हैं और महानायक अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान सरीखे अभिनेताओं को फिटनेस चैंलेज देते हुए उनसे भी उनके द्वारा लोगों के प्रति वैसी ही अपेक्षाएं रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह कहते हैं कि खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उन्हें फिटनेस चैंलेज दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस वीडियो के जरिये स्वास्थ्य के लिए जगाई गई उनकी अलख का सोशल मीडिया में मजाक बनने लगा। कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने यहां तक लिखा कि ”सर आपको फिजिकल फिटनेस की नहीं, मेंटल फिटनेस की जरूरत है।”

बता दें कि मनोज तिवारी ने मंगलवार (22 मई) को ट्वीट किए वीडियो में कहा- ”प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, इंडिया फिट रहे, हम फिट तो इंडिया फिट, इसके लिए चैलेंज भी जरूरी है, अभी आज राज्यवर्धन राठौर ने जो हमारे खेल-कूद मंत्री, युवा मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब चुप तो नहीं बैठ सकते.. तो हम भी चैलेंज करते हैं, हम जहां रहें जैसे रहें लोगों को चैलेंज करें और चैलेंज करते हैं अमिताभ बच्चन जी को.. बड़े भइया है लेकिन चैलेंज करते हैं, शाहरुख भाई को भी और सलमान भाई को भी.. चैलेंज करते हैं, वो एक्सेप्ट करें और वो भी किसी को चैलेंज करें, हम बैठे-बैठे स्वस्थ्य.. अपना फिटनेस दिखा सकते हैं।”

#HumFitTohIndiaFit

Inspired by @narendramodi ji and @Ra_THORe ji kindly Post videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media. Here’s my video and I challenge @SrBachchan , @iamsrk & @BeingSalmanKhan to join in pic.twitter.com/hMqQbdekk6

— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) May 22, 2018