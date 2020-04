कोरोना वायरस (Coronavirus) की महामारी झेल रहे देश ने रविवार रात 9 बजे पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जहां देश भर में लोगों ने दीये, मोमबत्ती और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर एकजुटता का संदेश दिया, वहीं कुछ लोगों ने इस मौके पर कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ाईं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बलरामपुर जिले में सामने आया, जहां पीएम मोदी की अपील को अमली जामा पहनाने की आड़ में बीजेपी नेत्री ने जमकर फायरिंग की।

बीजेपी नेता का नाम मंजू तिवारी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह बलरामपुर बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने रिवॉल्वर से फायरिंग करती दिख रही हैं। इस वीडियो को मंजू तिवारी ने खुद अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड किया है।

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन न्यायोचित कार्रवाई करने की बात कह रहा है। वहीं सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग बीजेपी नेत्री को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोग बीजेपी नेत्री की चुटकी लेते हुए लिख रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से आखिरकार कोरोना को मौत के घाट उतार ही दिया।

भाजपा वाले #Corona को गोली से मार रहे हैं?मोदी जी ने ऐसा कहा क्या? ये विडीओ भाजपा की महिला ज़िला ज़िला अध्यक्ष गोंडा मंजु तिवारी जी का है। @AmilwithanL #9बजे9मिनट . Video uploaded from her own ID which went viral. #bjp #IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/WNDquQlsQJ

Video of BJP Mahila Ziladhyaksh Manju Tiwari from Balrampur firing in the air fs part of #9बजे9मिनट . Video uploaded from her own ID which went viral. #bjp #IndiaFightsCoronavirus @balrampurpolice pic.twitter.com/1PBPHMMA9G

