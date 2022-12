RJD नेता अब्दुल बारी सिद्दीक़ी ने कहा – भारत अब रहने लायक नहीं, BJP का तंज- परिवार के साथ चले जाएं पाकिस्तान, लोगों ने भी साधा निशाना

Abdul Bari Siddiqui: RJD नेता अब्दुल बारी सिद्दीक़ी के बयान पर सोशल मीडिया यूज़र्स भी कई तरह के कमेंट करते नजर आ रहे हैं।

RJD नेता अब्दुल बारी सिद्दीक़ी (फाइल फोटो – पीटीआई)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram