Rahul Gandhi का अधूरा वीडियो शेयर कर बीजेपी नेता ने कसा तंज, कांग्रेस नेताओं ने पूछा – कहां भेजें 2 रुपये?

अमित मालवीय द्वारा शेयर किए गए वीडियो पर आम सोशल मीडिया यूजर्स ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Photo-PTI)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram