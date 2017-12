‘मोदी आ रहे हैं’ पर कुत्ते ने भरी हामी, BJP आईटी सेल हेड ने ट्वीट किया वीडियो, लोगों ने लगा दी क्लास

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किये एक वीडियो के लिए लोगों के निशाने पर हैं। लोग उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं। दरअसल अमित मालवीय ने जो वीडियो पोस्ट किया है उमें एक कुत्ता नजर आ रहा है। इस कुत्ते को एक महिला ने गोद में उठा रखा है। ये महिला कुत्ते से पूछती है कि गुजरात में कांग्रेस आ रही है? इस पर कुत्ता शांत रहता है। फिर महिला पूछती है कि क्या गुजरात में कांग्रेस राहुल गांधी आ रहे हैं? इस सवाल पर भी कुत्ता शांत रहता है। उसके बाद महिला कुत्ते से पूछती है कि क्या गुजरात में मोदी आ रहे हैं? इस पर कुत्ता अपने दोनों पैर ऊपर कर हामी भरता है। 32 सेकेंड का यही वीडियो अमित मालवीय के ट्रोल होने का कारण बन रहा है।

अमित मालवीय के इस वीडियो पर लोग लिख रहे हैं कि इन्होंने बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी हैं। कोई इनको ठीक करने में मदद करे। बहुत से लोग अमित मालवीय की तुलना वीडियो में दिख रहे कुत्ते से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो पर लोग सिर्फ बीजेपी आईटी सेल को भला-बुरा ही कह रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस वीडियो से कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं।

आपको बता दें कि कुछ समय पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीडी नाम के एक पपी का वीडियो डाला था। उस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद से ही बीजेपी के लोग उनपर निशाना साध रहे हैं।

Ppl been asking who tweets for this guy..I’m coming clean..it’s me..Pidi..I’m way than him. Look what I can do with a tweet..oops..treat! pic.twitter.com/fkQwye94a5

— Office of RG (@OfficeOfRG) October 29, 2017