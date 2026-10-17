Ravi Kishan vs Vishwajeet Tripathi: गोरखपुर में भारी बारिश और जलभराव के चलते बीजेपी पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने सांसद रवि किशन के साथ फोन पर शिकायत की थीं, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। उस वीडियो में रवि किशन ने बीजेपी पार्षद के रुख के चलते पूछा था, ‘सपा के हो गईल का?’ मतलब ये कि क्या उन्होंने सपा जॉइन कर ली।

उस वक्त रवि किशन ने जो कहा था, वो अब सच साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि विश्वजीत त्रिपाठी ने सपा चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की है। उनकी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद क्या लिखा?

दरअसल, अखिलेश यादव से मिलने के बाद पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर लिखा, “माननीय श्री अखिलेश यादव जी ‘सर्वसमाज’ के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में जितना विकास उन्होंने कराया है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।” उन्होंने तंज कसते हुए यह भी लिखा, “इस सरकार में ब्राह्मण सताया जा रहा है और अब गोरखपुर का ब्राह्मण भी अखिलेश जी के साथ जा रहा है।”

इसके अलावा बीजेपी पार्षद ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, “गोरखपुर में अभी भी बारिश से जलभराव हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और नौकरशाह बेलगाम हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि अखिलेश जी से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी और उनका एकमात्र लक्ष्य अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। साथ ही उन्होंने जल्द ही सपा का एक छोटा कार्यकर्ता बनकर काम करने की बात कही है।

क्या है पूरा विवाद?

बता दें कि कुछ समय पहले गोरखपुर शहर में भारी बारिश के बाद जलभराव की गंभीर समस्या के चलते बेतियाहाता वार्ड के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने क्षेत्र की दुर्दशा से सांसद रवि किशन से शिकायत की थी। पार्षद की सांसद से फोन कॉल जलभराव की समस्या पर शुरू हुई यह बातचीत जल्द ही सियासी तंज में बदल गई थी।

इस बातचीत के दौरान ही सांसद रवि किशन ने पार्षद से तंज कसते हुए पूछ लिया था- “सपा के नेता हो गईला का?” इसके जवाब में पार्षद ने भी पलटवार करते हुए कहा था- “सांसद जी, आपने क्या बसपा ज्वाइन कर ली क्या?”

बता दें कि विश्वजीत त्रिपाठी पहले सपा में थे और बीजेपी में आए थे तो उन्हें टिकट मिला था। अब एक बार फिर उनका रुख समाजवादी पार्टी की तरफ बदलता हुआ नजर आ रहा है।

भारतीय सेना अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन सेना के भीतर से अनुशासनहीनता का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मिलिट्री डिसिप्लिन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल, सेना के एक मेजर पर उसी के दो साथी अधिकारियों की पत्नी समेत 4 महिलाओं के साथ कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने और उन्हें नशीले पदार्थों के सेवन कराने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि, ये आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। पढ़िए पूूरी खबर…