बीजेपी का दावा: राहुल गांधी ने पहनी 63 हजार की जैकेट, लोगों ने लगा दी क्लास

मेघालय में पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को शिलॉन्ग पहुंचे। इस चुनावी अभियान के दौरान मंगलवार शाम राहुल गांधी ने वहां एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में भी हिस्सा लिया। सेलिब्रेशन ऑफ पीस नाम के इस कॉन्सर्ट में राहुल गांधी ने गाना भी गाया। इस कॉन्सर्ट में राहुल गांधी काले रंग की एक जैकेट पहने हुए दिखे। इस जकेट को लेकर मेघालय बीजेपी ने तंज कसा है। BJP का दावा है कि राहुल ने इस कार्यक्रम में जो जैकेट पहनी है, वह करीब 63 हजार रुपए की है। मेघालय बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी और उस जैकेट की तस्वीर पोस्ट की गई है। पोस्ट में जैकेट का दाम भी दिखाया गया है। मेगालय बीजेपी के इस पोस्ट के मुताबिक जैकेट का दाम 995 डॉलर दिखाया है। यानी 63,431 रुपए की जैकेट। इस पोस्ट में लिखा है कि, ‘राहुल की सूट-बूट की मेघालय सरकार, भ्रष्टाचार की आदी है। हमसे जवाब मांगने की बजाय कांग्रेस सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए।’

So @OfficeOfRG , soot(pun intended!)-boot ki sarkar with ‘black’ money fleeced from Meghalayan State exchequer by rampant corruption? Instead of singing away our woes, you could have given a report card of your inefficient govt in Meghalaya! Your indifference mocks us! pic.twitter.com/sRvj5eoyRb

बीजेपी के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ही घेरना शुरू कर दिया। लोग लिखने लगे कि तो क्या हो गया अगर जैकेट इतनी महंगी है भी तो। लोग लिखने लगे कि आप लोग जनता को बेवकूफ ना समझें, हमें रोजगार चाहिए इस तरह की फालतू बातें नहीं। वहीं बहुत से यूजर्स ये भी लिखने लगे कि ये तो फिर भी 63 हजार की जैकेट है, पीएम नरेंद्र मोदी तो लाखों का सूट पहनते हैं।

Too much gaumutra bjpians, lower your intake.

So what did rahul commited some crime. If so than punish him. What about double standard if your party on beef? In article 370? UCC?

So what its costs only 63k rupees whereas Modi suit cost 12Lakh

Our pm modi g used to change 3 suits a day matching jacket what about it modi g spend our money for it, rahul spend their our @PMOIndia @AmitShah @arunjaitley this 3 Gujarats for loot india

@BJP4India i guess you should learn something from your Meghalaya team as you could not counter a single FAKE propoganda they did against you

— A J

आपको बता दें कि मेघालय दौरे पर पहुंचे राहुल ने मंगलवार शाम को कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर मशहूर गाना We Shall Over Come..भी गाया। कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ मेघायल के सीएम मुकुल संगमा, पार्टी के महासचिव सीपी जोशी और अन्य नेता मौजूद थे। म्यूजिकल नाइट का आंनद लेने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ यहां जमा थी और मोबाइल की टॉर्च जलाकर इस कार्यक्रम में जोश भरने का काम कर रही थी।

