अजनार नदी की सफाई के बाद बिट्टू तबाही ने युमना को साफ करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने 4.5 घंटे में 585 किलो कचरा निकाल फेका है। सोशल मीडिया पर बिट्टू तबाही के नान की चर्चा हो रही है। असल में बिट्टू तबाही का असली नाम सुरेंद्र सिंह चौधरी है जो कंटेंट क्रिएटर भी हैं। लोगों का मानना है कि तबाही नाम इन पर एकदम फिट बैठता है।

मध्य प्रदेश में अजनार नदी की सफाई करने के बाद बिट्टी तबाही चर्चा में आए और अब वे दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का अभियान चला रहे हैं। अजनार नदी पर अपने काम के लिए हाल ही में दुनिया भर में पहचान पाने वाले बिट्टू ने 20 सितंबर को ‘वर्ल्ड क्लीनअप डे’ के मौके पर यमुना किनारे तीन दिन का सफाई अभियान शुरू किया।

करीब साढ़े चार घंटे चले इस पहले अभियान के दौरान, बिट्टू और वॉलंटियर्स के एक ग्रुप ने नदी के किनारे से लगभग 585 किलो कचरा हटाया। इंस्टाग्राम पर सफाई का एक वीडियो शेयर करते हुए बिट्टू ने कहा कि नदी का किनारा फूलों, मालाओं, धार्मिक चढ़ावे और प्लास्टिक के कचरे से भरा पड़ा था।

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बिट्टू तबाही ने अपने कैप्शन में लिखा, “20 सितंबर, वर्ल्ड क्लीनअप डे। यमुना के किनारे साढ़े चार घंटे तक सफाई की और सबने मिलकर 585 किलो कचरा हटाया।” उन्होंने आगे कहा, “घाट पर फूल, मालाएं, पूजा का सामान और प्लास्टिक बिखरा हुआ था। आस-पास के लोग भी आए, मदद की और पूरा किनारा साफ हो गया। जो भी लोग आए, उन सभी का दिल से शुक्रिया।”

अजनार नदी से यमुना तक

बिट्टू का यमुना अभियान मध्य प्रदेश में अजनार नदी को साफ करने की उनकी चर्चित कोशिशों के बाद शुरू हुआ है, जिससे उन्हें सोशल मीडिया पर काफी पहचान मिली। उनके काम को नीदरलैंड की पर्यावरण संस्था ‘द ओशन क्लीनअप’ के फाउंडर और CEO बोयन स्लैट ने भी सराहा और उनकी कोशिशों को देखते हुए उन्हें नौकरी की पेशकश भी की। तभी से बिट्टू ने कहा है कि उनका बड़ा मकसद अलग-अलग राज्यों में जाकर प्रदूषित जल निकायों को साफ करना और सफाई व पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता फैलाना है। बिट्टू तबाही ने अपनी इस यात्रा में सहयोग के लिए फिलिप मॉरिस का भी धन्यवाद किया।

बिट्टू तबाही ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, “इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए फिलिप मॉरिस का धन्यवाद।” उन्होंने आगे लिखा कि उनकी अगली मंजिल गुरुग्राम का खेड़की दौला होगी।

सोशल मीडिया पर सफाई अभियान की तारीफ

यमुना की सफाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसे एक दिन में 17 लाख से ज़्यादा बार देखा गया और हज़ारों लाइक्स मिले। कई यूज़र्स ने भारत की नदियों के किनारे कचरे की समस्या की ओर ध्यान खींचने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी का इस्तेमाल करने के लिए बिट्टू की तारीफ की।

एक यूज़र ने कमेंट किया, “वह अकेले ही यह साबित कर रहे हैं कि एक इंसान भी बदलाव ला सकता है।” एक और यूज़र ने लिखा, “भाई, यह वॉइस-ओवर बहुत बेहतर है; आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।”

एक तीसरे यूज़र ने इस पहल की तारीफ की और साथ ही उनसे सुरक्षा सावधानियां बरतने का आग्रह भी किया। यूज़र ने लिखा, “अच्छा काम जारी रखें। कृपया अच्छा काम करते समय पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) का इस्तेमाल करें!” साथ ही उन्होंने कहा, “यह काम करने की पहल के लिए धन्यवाद!”

बिट्टू का यह नया अभियान एक सरल संदेश देता है: नदी की सफाई की शुरुआत भले ही एक व्यक्ति से हो, लेकिन जब दूसरे लोग भी इसमें शामिल होते हैं, तो यह तेजी से एक सामाजिक प्रयास का रूप ले सकता है।

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