मध्य प्रदेश के बिट्टू तबाही चर्चा में हैं। बिट्टू तबाही के नाम से मशहूर सुरेंद्र सिंह चौधरी को द ओशन क्लीनअप के फाउंडर और सीईओ बोयान स्लैट ने एक X पोस्ट पर जॉब ऑफर किया। इसके बाद मध्य प्रदेश में कचरे से भरी अजनार नदी को अकेले साफ करने वाले 21 साल के बिट्टू तबाही ने एक वीडियो शेयर किया और इसमें नीदरलैंड के एक NGO के प्रतिनिधि के साथ उनकी बातचीत दिखाई गई है, जो समुद्रों से प्लास्टिक हटाने के लिए सॉल्यूशन डेवलप और स्केल करता है।

सुरेंद्र सिंह चौधरी ने इंस्टाग्राम पर दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, “ओशनकंपनी के साथ मीटिंग।” वीडियो में बिट्टू तबाही एक कमरे में अपने बगल में एक और आदमी के साथ बैठे दिख रहे हैं। वे एक दूसरे व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल पर बात करते दिख रहे हैं। इससे पहले बिट्टू तबाही की तारीफ करते हुए एक X पोस्ट का जवाब देते हुए स्लैट ने लिखा, “हमारे लिए काम करने आओ।”

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट

एक यूजर ने लिखा, “जाओ भाई, एक नया सफर शुरू करो। तुमने यह मौका अपनी मेहनत से पाया है। जब तुम खुद सफल हो जाओगे, तो तुम बाकी सबके लिए और ज़्यादा समाज सेवा का काम कर पाओगे।” एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, “असली हीरो। बहुत बढ़िया काम, भाई।”

एक अन्य यूजर ने कहा, “आगे बढ़ो, सिर्फ़ इंडिया के लिए मत सोचो, दुनिया के लिए सोचो, बस संतुष्ट मत रहो, हम तुमसे प्रेरित होते हैं।” एक और यूजर ने लिखा, “नया सफर जल्द ही शुरू होगा।”

बिट्टू तबाही कौन हैं?

बिट्टू तबाही मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले के ब्यावरा के रहने वाले हैं। बिट्टू तबाही ने कई वीडियो शेयर किए जिनमें वह कचरे से भरी नदी साफ करते हुए और आखिर में उसे पूरी तरह से साफ करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई लोगों ने बिट्टू तबाही के कामों की तारीफ की।

मोहन यादव ने X पर अपनी बातचीत का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “मेरे भोपाल घर पर ब्यावरा के बेटे, सुरेंद्र सिंह चौधरी, जिन्हें ‘बिट्टू तबाही’ के नाम से जाना जाता है, उनसे अच्छी बातचीत हुई। अपने पक्के इरादे से बिट्टू ने न सिर्फ़ अजनार नदी को साफ किया है, बल्कि समाज को एक मजबूत मैसेज भी दिया है कि अच्छे बदलाव के लिए हमेशा बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी, एक सच्ची कोशिश ही बदलाव लाने के लिए काफ़ी होती है।”

बिट्टू तबाही ने यह भी बताया कि उनकी कोशिशों से धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है और दावा किया कि उनके वायरल होने के बाद लोग कम कचरा फैला रहे हैं।

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