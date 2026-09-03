मध्य प्रदेश से एक दिल को छू लेने वाली एक सकारात्मक कहानी सामने आई है। जहां एक तरफ लोग नदियों को गंदा कर रहे हैं, वहीं एक 20 साल का युवक अकेले ही दो साल से एक गंदी नदी में जान फूंक रहा था। इस लड़के का नाम बिट्टू तबाही है। कुछ समय पहले तक अजनार नदी कचरे और गंदगी से भरा एक बदबूदार नाला बन चुकी थी।

लोगों ने इसे मर चुकी नदी मान लिया था लेकिन बिट्टू ने हार नहीं मानी और अपने अकेले दम पर इस नदी की सफाई का बीड़ा उठा लिया। आज दो साल की कड़ी मेहनत के बाद अजनार नदी फिर से कल-कल बह रही है और बिट्टू का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिट्टू का मजाक उड़ाने वाले लोग आज उसे सैल्यूट कर रहे हैं।

20 साल के युवक ने बहुत ज्यादा प्रदूषित अजनार नदी को साफ करने का बीड़ा उठाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। बिट्टू को ‘बिट्टू तबाही’ के नाम से भी जाना जाता है, जल प्रदूषण से निपटने की अपनी कोशिशों के तहत नदियों और सार्वजनिक जगहों से प्लास्टिक, फेंका हुआ कचरा और दूसरी गंदगी हटा रहे हैं। अधिकारियों या किसी संगठित सफ़ाई अभियान का इंतजार करने के बजाय, बिट्टू खुद यह काम कर रहे हैं और सफाई के लिए जरूरी सामान पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं।

अपने हालिया वीडियो में बिट्टू ने उन यूज़र्स को जवाब दिया जिन्होंने उन पर आरोप लगाया था कि वे असल में नदी की सफ़ाई किए बिना सिर्फ़ वायरल होने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने सफ़ाई अभियान कैसे चलाया, जिसमें हर घाट पर तीन महीने से ज़्यादा का समय लगा। बिट्टी ने अपनी वीडियो में कहा, “आप देख सकते हैं कि वीडियो बनाने के अलावा, मैंने कुछ काम भी किया।”

उन्होंने आनंद महिंद्रा के एक एक्स पोस्ट का भी ज़िक्र किया जो इस साल की शुरुआत में वायरल हुआ था। ‘वे मेरा मज़ाक उड़ाते हैं’

हालांकि इस कोशिश के साथ सेहत से जुड़े जोखिम भी जुड़े हैं।

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अप्रैल में indianexpress.com को दिए एक इंटरव्यू में बिट्टू ने बताया कि प्रदूषित पानी और कचरे के बार-बार संपर्क में आने से उनके हाथों में इन्फेक्शन हो गया था। उन्होंने कहा, “मैं नदी साफ़ करने के लिए एक मशीन बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं एक स्टूडेंट हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि जितना हो सके, मैं अपने हाथों से ही सफ़ाई करूँगा। मुझे इन्फेक्शन हो गया। मेरे हाथों और पैरों की खाल निकलने लगी।”

मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने अपना मिशन जारी रखा है। वे नदी में जमा कचरा हटाने और पानी में और प्लास्टिक कचरा जमा होने से रोकने के लिए नदी पर जाते रहते हैं।

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बिट्टू ने कहा, “लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, मुझे पागल कहते हैं। कुछ लोग मुझसे अपने नाले साफ़ करने के लिए कहते हैं। कुछ लोग मुझे ‘नाला साफ़ करने वाला’ कहते हैं।”

‘एक दिन देश इस लड़के को सम्मानित करेगा’

यह वीडियो वायरल हो गया है और कई लोगों ने, जिनमें मशहूर हस्तियाँ भी शामिल हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी पोस्ट किया। इन्फ्लुएंसर मुक्ता सिंह ने लिखा, “अगर हम सब उसके जैसा बनने का फ़ैसला कर लें, तो भारत कितना सुंदर देश बन जाएगा!” एक यूज़र ने कमेंट किया, “बिट्टू को बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन देश इस लड़के को सम्मानित करेगा।”

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…