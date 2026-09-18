Biman Bangladesh Airlines Fight Video Viral: लंदन से बांग्लादेश जा रही बिमान एयरलाइंस की एक फ्लाइट में दो यात्रियों के बीच लड़ाई हो गई। इस झगड़े में टी-शर्ट फाड़ दी गई। इसके कारण केबिन में अफ़रा-तफ़री मच गई। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, इसके बाद क्रू और अन्य यात्रियों ने बीच-बचाव किया। इस वीडियो में टी-शर्ट फटते और घूंसे चलते देखा जा सकता।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना लंदन और बांग्लादेश के बीच बिमान की एक फ़्लाइट में हुई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दो पुरुष यात्रियों को बहस करते हुए देखा जा सकता है, जो बाद में मारपीट में बदल जाती है। हाथापाई के दौरान एक यात्री की टी-शर्ट भी फटती हुई दिख रही है।

वीडियो में क्या दिख रहा है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दोनों पुरुषों को विमान के अंदर बहस करते और फिर एक-दूसरे पर घूंसे चलाते हुए देखा जा सकता है। जैसे-जैसे झगड़ा बढ़ता है, दूसरे यात्री इसे देखते हुए नज़र आते हैं। बहस की असल वजह का पता नहीं चल पाया है। इस बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिली कि क्या किसी यात्री को चोट आई या कानून लागू करने वाली किसी एजेंसी ने कोई कार्रवाई की।

उद्दीन अलीम नाम के एक यात्री ने फ़ेसबुक पर बताया कि वह उस फ़्लाइट में सफ़र कर रहे थे और उन्होंने यह घटना देखी। अलीम ने बताया कि वह 16 सितंबर को बिमान की फ़्लाइट में थे। उन्होंने इस घटना को डरावना बताया, खासकर इसलिए क्योंकि फ़्लाइट में बच्चे और बुज़ुर्ग यात्री भी सवार थे।

बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस ने क्या कहा?

बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस के जनरल मैनेजर (पब्लिक रिलेशंस) महबूबुद्दीन अहमद ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि उन्हें शुरू में इस घटना के बारे में पता नहीं था। उन्होंने आगे कहा, “मुझे अभी इस मामले के बारे में जानकारी नहीं है। मैं इसकी जाँच कर रहा हूँ।” कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यह घटना 17 सितंबर को सिलहट से लंदन जाने वाली एक फ़्लाइट में हुई थी।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

यहां देखें वीडियो-