प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन करने से पहले सुरक्षा में चूक होने का बड़ा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें स्टंटबाज बाइकर्स एक्सप्रेसवे पर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइकर्स ने यह स्टंट ईस्‍टर्न पेरिफेरल एक्‍सप्रेसवे पर पीएम मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले किया है। वीडियो सामने आने के बाद से ही सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। दरअसल, पीएम मोदी द्वारा रविवार (27 मई) को ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे परियोजना (EPE) का उद्घाटन किया गया है और वीडियो शनिवार की रात का है, जिस वक्त इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी नहीं हुआ था। उद्घाटन से पहले ही स्टंटबाज बाइकर्स ने रात में एक्सप्रेसवे पर स्टंट करके सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वीडियो में दो बाइकर्स एक्सप्रेसवे के लेन पर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

#BREAKING A day ahead of PM Modi’s visit, huge security lapse on the expressway, bikers perform stunts on cam, entered before the official inauguration pic.twitter.com/MgouFG3NyT

