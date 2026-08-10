बिहार के पटना से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आ रही है, यहां एक शख्स पिल्ले को अपनी जैकेट में रखकर बाइक चला रहा था, इसके बाद उसे ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। लड़के को लगा कि अब तो चालान कट जाएगा मगर यहां कहानी नें ट्विस्ट है।

असल में कंटेंट क्रिएटर ‘बॉबरकिड’ (Bobberkid) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें एक बाइकर शहर में बाइक चलाता हुआ दिख रहा है और उसने एक छोटा सा पिल्ला अपनी जैकेट के अंदर आराम से रखा हुआ है। पिल्ले का सिर जैकेट के सामने से बाहर निकला हुआ है और वह अपने मालिक के साथ सवारी का पूरा मज़ा ले रहा है, यह वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

वीडियो के अनुसार, जब ट्रैफिक पुलिस बाइकर को रुकने का इशारा करती है, तो उसे लगता है कि शायद कागज़ों की जांच होगी या चालान कटेगा, लेकिन पुलिस वालों के मन में कुछ और ही था।

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“अच्छे से हो न?”

कागज़ मांगने के बजाय, एक पुलिसकर्मी पिल्ले के पास जाता है और प्यार से उसे सहलाता है। फिर वह उस छोटे से कुत्ते का हाल-चाल पूछता है और कहता है, “अच्छे से हो न?” शुरुआत में बाइकर को समझ नहीं आता कि उसे क्यों रोका गया है, लेकिन जब अधिकारी उसके प्यारे साथी (कुत्ते के बच्चे) के साथ घुल-मिल जाते हैं, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

अफसर का रिएक्शन हुआ वायरल

इस पूरी घटना के दौरान वह पपी शांत बना रहता है। यह छोटी सी बातचीत वाला वीडियो वायरल हो गया है और इसे हज़ारों लोगों ने पसंद किया है और इस पर कमेंट किए हैं। लोगों को अफ़सरों का रिएक्शन बहुत प्यारा और मज़ेदार लगा।

एक यूज़र ने लिखा, “बच्चे को हेलमेट पहनाओ और उसे ठीक से बांध दो वह बहुत प्यारा है।” एक और शख्स ने मज़ाक में कहा, “कहानी में नया मोड़: ट्रैफ़िक चेकिंग पपी की सेहत की जांच में बदल गई।” एक तीसरे यूज़र ने कमेंट किया, “हर बार गाड़ी रोकने पर चालान ही नहीं कटता, कभी-कभी यह मुस्कान के साथ खत्म होता है।”किसी और ने इस पल को इन शब्दों में बयां किया, “यह इकलौती ऐसी जांच थी जो जुर्माने के बजाय पालतू जानवरों के साथ खत्म हुई।”

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