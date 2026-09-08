आइए ना हमारे बिहार में… इस खबर के बारे में जानकर आप भी इस गाने को याद कर सकते हैं। गाड़ियों की चोरी की समस्या देशभर में है और हर कोई अपनी गाड़ी को चोरी होने से बचाने के लिए हर वो इंतजाम करता है जो संभव हो। इसके लिए हम गाड़ी के लिए सुरक्षित पार्किंग ढूंढते हैं जहां से गाड़ी चोरी होने का खतरा बिल्कुल न हो। दिल्ली जैसे शहर में तो घर के सामने से गाड़ियों की चोरी कर ली जाती है। ऐसे में आखिर गाड़ियों की सबसे सुरक्षित जगह कहां ही हो सकती है? हालांकि बिहार के गोपालगंज में एक युवक ने अपनी SUV कार की सेफ्टी के लिए ऐसा तरीका अपनाया जो इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

दरअसल, गोपालगंज जिले के मांझा थाना क्षेत्र के मीरा टोला में मनोज यादव नाम के एक शख्स ने अपनी स्कॉर्पियो को चोरी से बचाने के लिए उसे अपने घर की दूसरी मंजिल पर पार्क करवाया और इसके लिए क्रेन की मदद ली गई। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

क्यों घर की छत पर पार्क कराई SUV कार

जानकारी के मुताबिक, मनोज यादव इजरायल में नौकरी करते हैं। मनोज के पास महिंद्रा स्कॉर्पियो कार है जिसे वह तभी चला पाते हैं जब घर आते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी कार के चोरी होने का डर सताने लगा। इसके लिए उन्होंने ऐसी तरकीब निकाली कि शायद ही कोई सोच पाए। मनोज ने अपनी कार को घर की दूसरी मंजिल पर पार्क करवा दिया। यह काम क्रेन की मदद से पूरा किया गया।

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सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना वीडियो

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि कार को क्रेन की मदद से दो मंजिला घर की छत पर चढ़ाया जा रहा है और सावधानीपूर्वक गाड़ी को छत पर पार्क कर दिया जाता है। छत की लोड उठाने की क्षमता या वहां गाड़ी रखने की सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। यह वीडियो स्थानीय लोगों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

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लोगों के फनी रिएक्शन

मनोज के इस कदम को सोशल मीडिया पर लोगों ने सपोर्ट भी किया और इसके लिए ट्रोल भी किया। एक यूजर ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां पर हमारी सोच खत्म होती हैं, वहां से बिहार सोचना शुरू करते हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है, आइए ना हमरा बिहार में… जबकि एक यूजर ने लिखा कि चोरों से नहीं रिश्तेदार के मांगने की वजह से स्कॉर्पियो को छत पर पार्क कर दिया गया है।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…