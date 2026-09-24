बिहार के जमुई केस के बाद सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह यह बोल रही हैं कि मैं बिहार में सुरक्षित महसूस करती हूं। इस वी़डियो को लेकर लेखक-गीतकार नीरज पांडे ने बिहार की विधायक मैथिली ठाकुर की राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहले किए कमेंट्स को लेकर आलोचना की है।

उन्होंने कहा कि उनका अनुभव उन सभी लोगों के एक्सपीरियंस जैसा नहीं है जो बिहार में रहे हैं। जमुई में छेड़छाड़ और मॉरल पुलिसिंग की घटना के बाद ठाकुर का बिहार की कानून-व्यवस्था का बचाव करने वाला एक पुराना वीडियो फिर से ऑनलाइन सामने आया, जिसके बाद पांडे ने ये टिप्पणियां कीं।

बिहार के बक्सर के रहने वाले और ‘मिसेज’, ‘रामप्रसाद की तेहरवीं’ और ‘हैप्पी पटेल’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके पांडे ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक कैरोसेल पोस्ट के ज़रिए ठाकुर के उस बयान पर बात की जिसमें उन्होंने कहा था कि वह बिहार में सुरक्षित महसूस करती हैं।

पांडे ने आगे लिखा, “यह आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन सबके लिए बिहार एक जैसा नहीं है। वहां पले-बढ़े हर व्यक्ति को ऐसा कहने का मौका नहीं मिला।” अपना अनुभव साझा करते हुए पांडे ने कहा कि राज्य में बड़े होने के दौरान उन्होंने कभी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया, जबकि एक पुरुष होने के नाते उन्हें कुछ खास सुविधाएं भी हासिल थीं।

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“मैं बिहार से हूं, और वहां बड़े होते हुए मुझे कभी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। एक पुरुष होने के बावजूद, कई बार मेरी शारीरिक सीमाओं का उल्लंघन किया गया। आपकी सुविधा या आराम का अनुभव हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता। किसी राज्य या समाज की असलियत उन लोगों से पूछनी चाहिए जिन्होंने उसे भोगा हो। मैंने उसे भोगा है,”। जमुई की घटना का ज़िक्र करते हुए, पांडे ने लोगों से अपील की कि वे सुरक्षा को लेकर अपनी निजी सोच पर निर्भर रहने के बजाय, उस घटना का शिकार हुई लड़की के अनुभव पर भी ध्यान दें।

उस लड़की से पूछिए जिसने वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना झेली और याद रखिए, जमुई की घटना कोई अकेली घटना नहीं है। मैं तो कहूंगा कि किसी भी लड़की से पूछ लीजिए। अपना घर हमेशा परियों की कहानियों वाली जगह नहीं होती। यह उस सदमे की जगह भी होती है जिसे हम ज़िंदगी भर ढोते हैं। एक दिन, मैं जो कुछ भी हुआ, वह सब लिखूंगा”। उन्होंने अपनी बात यह कहते हुए खत्म की कि हो सकता है कि वे आगे चलकर उन अनुभवों को किसी किताब में दर्ज करें।

पांडे ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, “घर एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए और अपनी मातृभूमि भी। मैं इस बारे में लिखूंगा… बिहार, जमुई घटना, मैथिली ठाकुर, राजनीतिक नेता, समाज।” यह वीडियो जमुई की घटना से पहले का है हालांकि, फैक्ट-चेक से पता चला है कि ठाकुर वाला वीडियो जमुई की घटना के जवाब में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। यह फुटेज अप्रैल का है, जब वह उत्तर प्रदेश और बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर जवाब दे रही थीं।

उस समय एक इंटरव्यू में ठाकुर ने कहा था, “दीदी क्या कहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद बिहार से हूं। मैं बिहार की बेटी हूं और हम यहां बहुत सुरक्षित हैं।” इसलिए, ये टिप्पणियां जमुई में 19 सितंबर की घटना से कई महीने पहले की गई थीं। इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर पुराना वीडियो फिर से सामने आया है और अब इसे बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है।

ठाकुर ने जमुई की घटना के बारे में अलग से बात की है। 22 सितंबर को उन्होंने नाबालिग लड़की से जुड़ी घटना को “बेहद निंदनीय, शर्मनाक और दिल दहला देने वाला” बताया। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि लड़कों को यह सिखाने की ज़रूरत है कि किसी लड़की की मर्ज़ी के बिना उसे छूना, रोकना या उसके साथ बुरा बर्ताव करना एक अपराध है।

जमुई में क्या हुआ?

यह घटना 19 सितंबर की शाम को हुई, जब 10वीं क्लास की एक लड़की और एक लड़का जो दोस्त हैं और एक ही कोचिंग इंस्टिट्यूट में पढ़ते हैंवे पास की एक जगह घूमने के बाद स्कूटर से लौट रहे थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने इन किशोरों को रोका, उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की और उन्हें जाने नहीं दिया। बाद में इस घटना का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ, जिसमें दिख रहा है कि दोनों नाबालिगों को एक समूह ने घेर रखा है और उनके साथ शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया जा रहा है।

पुलिस ने इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। मुख्य आरोपी नंदन यादव को बाद में पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी वीडियो के वायरल होने की भी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसा फुटेज शेयर करना जिससे नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर हो, एक गंभीर अपराध है। इस मामले ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा किया है और महिलाओं की सुरक्षा, मॉरल पुलिसिंग और पीड़ितों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से जुड़े सवालों पर फिर से ध्यान खींचा है।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…