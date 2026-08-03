बिहार में तो यह सब आम बात है… यह हम नहीं बल्कि लोगों का कहना है। यहां सुपौल ज़िले में एक किसान धान के खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने मगरमच्छ आ गया। इसके बाद उसने मगरमच्छ को कंधे पर लादा और पैदल चलकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया कि इसका का करना है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है।

वीडियो में दिख रहा है कि शख्स ने मगरमच्छ को बड़े ही आराम से कंधे पर रखा हुआ और सीना ताने पैदल चल रहा है। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। हालांकि मगरमच्छ का मुंह बंधा हुआ है, जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां के लोग हैरान रह गए।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ETV भारत के अनुसार, यह घटना लालपुर गांव में हुई, जहां धान के खेत में अचानक एक मगरमच्छ आ गया। जिससे आस-पास के किसानों में दहशत फैल गई। शुरुआत में थोड़ा घबराए मगर फिर गांव के लोगों ने बिना कोई नुकसान पहुंचाए उस जीव को सुरक्षित पकड़ लिया।

बिहार के किसान ने ज़िंदा मगरमच्छ को अपने कंधे पर उठाकर पैदल चल दिया

अब वायरल हो रहे वीडियो में मगरमच्छ का मुंह रस्सी से बंधा हुआ दिख रहा है। इसके बाद किसान अमित कुमार ने लगभग पांच फ़ीट लंबे उस जीव को अपने कंधे पर उठाया और भीम नगर पुलिस स्टेशन तक पैदल गए। सोशल मीडिया पर यूजर्स प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों का राय है कि अरे यह बिहार है, यहां ये सब आम है।

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एक ने लिखा, “क्या यह जानवरों के साथ क्रूरता नहीं है? अगर यह सामान्य है, तो हम जानवरों के साथ क्रूरता-मुक्त उत्पादों की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या यही इंसानियत है? तो फिर मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। हम उनकी ज़िंदगी को नर्क बना रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “बिहार में आम बात है।” एक तीसरे यूज़र ने कहा, “भारतीयों को अजीब चीज़ें करना क्यों पसंद है?”

वन विभाग ने मगरमच्छ को बचाया

इस घटना के बारे में बात करते हुए अमित कुमार ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले अपने धान के खेत में काम करते समय मगरमच्छ को देखा। ETV भारत की रिपोर्ट के अनुसार, कुमार ने कहा “हमने उसे सुरक्षित पकड़ लिया। मैं पहले कटैया स्थित वन विभाग के कार्यालय गया, लेकिन वहां कोई कर्मचारी नहीं मिला। फिर मैं मगरमच्छ को भीम नगर पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिसकर्मियों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी।”

पुलिस से सूचना मिलने के बाद, वन विभाग की एक टीम स्टेशन पहुंची और मगरमच्छ को बचाया। ज़रूरी जांच और औपचारिकताओं के बाद, अधिकारियों ने उसे सुरक्षित कोसी नदी में छोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा गया कि जानवर को कोई चोट न पहुंचे।

वन विभाग ने लोगों से यह भी अपील की कि अगर उन्हें कोई जंगली जानवर दिखे, तो वे उसे पकड़ने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। अधिकारियों ने कहा कि इसके बजाय, लोगों को तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचित करना चाहिए ताकि प्रशिक्षित बचाव दल सुरक्षित रूप से स्थिति को संभाल सकें।

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आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के परिवार का हिस्सा माना जाता था। करीब 130 साल तक तालाब में रहने वाले इस मगरमच्छ ने ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…