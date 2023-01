Bihar: तेजस्वी यादव ने अभिजीत भट्टाचार्य के साथ गाया गाना, वायरल वीडियो पर लोग बोले- क्रिकेटर के बाद अब सिंगर बनेंगे क्या?

बिहार: उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का गाना गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह गायक अभिजीत भट्टाचार्य के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं।

तेजस्वी यादव का गाना गाने का वीडियो वायरल (फोटो सोर्स- स्क्रीनग्रैब)

