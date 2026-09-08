बिहार के एक 20 साल के युवा ने सोशल मीडिया पर अपनी अनोखी कहानी शेयर की है, जिसने सबका ध्यान खींचा है। युवक ने बताया कि कैसे वे आर्थिक तंगी वाले बचपन से निकलकर फ्रीलांसिंग और Web3 से जुड़े काम के ज़रिए हर महीने हज़ारों डॉलर कमा रहा है। पोस्ट करते हुए युवा फ्रीलांसर ने बताया कि वे एक लोअर-मिडिल-क्लास परिवार में पला-बढ़ा और जब वह पांच साल का था तभी उसके माता-पिता अलग हो गए थे, इसके बाद मां ने ही उसकी परवरिश की।

डिजिटल काम की दुनिया में उसका सफर 14 साल की उम्र में ही शुरू हुआ, तब उसने ऑनलाइन खुद से डिज़ाइन और एडिटिंग स्किल्स सीखना शुरू किया था। हालांकि भारत में PUBG पर बैन लगने के साथ ही उसके शुरुआती फ्रीलांस करियर पर अचानक रोक लग गई थी। 12वीं क्लास के समय में ही काम को लेकर उथल-पुथल वाला माहौल बना रहा।

युवक ने अपनी पोस्ट में लिखा, “मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है इसलिए मैंने ऑनलाइन अलग-अलग चीज़ें सीखने के साथ एक इंस्टाग्राम पेज बनाकर उस पर पोस्ट करना शुरु कर दिया। 2020 में जब मैं 14 साल का था, तब मैंने eSports (PUBG) टीम के लिए ग्राफ़िक्स एडिट और डिज़ाइनिंग के काम किए। इसके साथ ही ऑनलाइन लोगों के साथ अच्छे रिलेशन भी बनाए। कुछ महीनों बाद ही PUBG बैन हो गया और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, उन्होंने भी काम बंद कर दिया। इसके बाद मैंने भी काम छोड़ दिया। मैं डिप्रेशन में चला गया और सबसे अलग-थलग रहने लगा। यह सब 12वीं क्लास (2024) तक चलता रहा। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि फ्रीलांसिंग में वापस जाऊं या पढ़ाई जारी रखूं।”

15,000 रुपये की मासिक सैलरी पर किया काम

फ्रीलांसिंग में लौटने या हायर एजुकेशन लेने को लेकर उलझन के बीच उसे एक पुराने कॉन्टैक्ट के साथ काम करने का मौका मिला जो नोएडा में एक वेब 3 मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर रहे थे। य़ुवक ने रिस्क लेने का फ़ैसला किया और कॉलेज की डिग्री न लेने का फैसला लिया। इसके बाद युवक नोएडा चला गया और 15,000 रुपये की मासिक सैलरी पर एजेंसी से जुड़ गए, जहां कंपनी की ओर से खाना और रहने की सुविधा भी दी गई।

एक एस्स यूज़र ने युवक के Reddit पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, “लोअर-मिडिल-क्लास परिवार से निकलकर हर महीने 5 लाख रुपये कमाने तक का सफ़र- वाकई यह जबरदस्त कहानी है।” हालांकि, यह काफी मुश्किल भरा सफर था।

शख्स ने आगे बताया, “नोएडा में रहते हुए, मैं एक खाली कमरे में रहता था जिसमें कोई फ़र्नीचर नहीं था, बस एक गद्दा और मेरा ट्रॉली बैग था। 3 महीने बाद हालात बेहतर हुए और मुझे कुछ फ़र्नीचर मिले लेकिन मैं हमेशा खुद से नफ़रत करता था कि मैं ऐसी नौकरी कर रहा हूं जिसका कोई भविष्य नहीं है। 18 साल की उम्र में मुझे गांजा और शराब की लत लग गई। वहां 5 महीने काम करने के बाद, मैंने दशहरा के समय बिहार वापस आने और कभी न लौटने का फ़ैसला किया।”

अगले कुछ महीने फिर से डिप्रेशन और अकेलेपन में बीते, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना करियर फिर से बनाने के तरीके खोजने शुरू किए। उन्होंने एक खास टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के लिए मुफ़्त में ब्रांड और लोगो डिज़ाइन की सर्विस देना शुरू किया। उस समय, वह महीने में लगभग $200-$300 कमा रहे थे।

बाद में उसके Web3 नेटवर्क के एक और कॉन्टैक्ट ने उनसे सोशल मीडिया ग्राफ़िक्स के लिए $200 के मंथली रिटेनर पर काम करने के लिए संपर्क किया। हालांकि, उस कॉन्टैक्ट की नौकरी जाने के बाद वह व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन दोनों ने आखिरकार साथ काम करने और वेब 3 स्पेस में और क्लाइंट्स खोजने का फ़ैसला किया।

मार्केटिंग एजेंसी में उनके पिछले एक्सपीरियंस ने उन्हें इंडस्ट्री की गहरी समझ भी दी थी, जिससे उन्हें सिर्फ़ डिज़ाइन सर्विस देने से आगे बढ़कर Web3-फ़ोकस्ड काम करने में मदद मिली। युवक ने आगे कहा, “सब कुछ समझ में आने लगा। FY 25-26 में मैंने लगभग ₹12 लाख कमाए; $200 से शुरुआत की और $2,000/महीने तक पहुंच गया। इस फ़ाइनेंशियल ईयर में मैं लगातार $4,000/ (चार लाख) महीना कमा रहा हूं और पिछले महीने मैंने अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई ($6.5k) की।”

सोया चंक्स वेज है या नॉन-वेज? सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, जानें ये किस चीज से बनता है

उनका दावा है कि मौजूदा फ़ाइनेंशियल ईयर में उनकी कमाई और बढ़ी है जो औसतन $4,000 प्रति महीना है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले महीने उनकी अब तक की सबसे ज़्यादा मंथली इनकम लगभग $6,500 रही।

मां को काम से कर दिया रिटायर

युवक ने यह भी कहा, “मैंने इमरजेंसी फ़ंड जमा किया, एक MacBook Pro खरीदा (जिसका हमेशा से सपना था) और अपनी मां को काम से रिटायर कर दिया!! मैं उन्हें हर कुछ महीनों में सोना भी दिलाता हूं और ज़मीन/फ़्लैट खरीदने के लिए भी पैसे बचा रहा हूं क्योंकि हम हमेशा किराए के घर में रहे हैं।” आर्थिक सफलता के बावजूद, 20 साल के इस युवा ने माना कि उनके सफ़र में उन्हें निजी तौर पर कई त्याग करने पड़े। वह अब भी अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उनके बहुत कम दोस्त हैं और असल ज़िंदगी में उनकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही।

भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे… रील बनाने के लिए शख्स ने 30 फीट की उंचाई से बांध में लगाई छलांग, दोस्त का मजाक पड़ा भारी

अपने अनुभव के बारे में बताते हुए, उन्होंने अपनी परिस्थितियों की तुलना अपने आस-पास के उन लोगों से की, जो उनके अनुसार ड्रग्स और शराब का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट का समापन करते हुए कहा, “शायद यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि मेरी कहानी है; मुझे उम्मीद है कि इससे किसी को अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी।” खैर, इस पोस्ट पर आपकी क्या राय है।

यह भी पढ़ें- पापा, नौकरी चली गई… दुखी बेटे ने किया फोन, पिता का दिल छू लेने वाला जवाब हुआ Viral; लोगों ने कहा – ‘किंग मेंटालिटी’

पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…