Big Boss 11 के घर में अर्शी खान हुईं ‘प्रेग्नेंट’, बोलीं- मैं हितेन के बच्चे की मां बनने वाली हूं

बिग बॉस 11 में हितेन तेजवानी के लिए अपनी चाहत से लोगों का दिल जीत रहीं अर्शी खान ने मंगलवार को सबको चौंका दिया। अर्शी ने घरवालों से कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं और हितेन के बच्चे की मां बनने वाली हैं। जी हां ऐसा ही हुआ कुछ मंगलवार को प्रसारित बिग बॉस 11 के एपिसोड में। दरअसल इस एपिसोड में बिग बॉस ने घरवालों को लग्जरी बजट टास्क ‘रोबोट और कर्मचारी’ दिया। इस कार्य के दौरान कंटेस्टेंट को दो टीमों में बांटा गया था। एक टीम को रोबोट बनना था और दूसरी टीम को रोबोट से इमोशन निकलवाने थे। इस टास्क में पुनीश शर्मा साइंटिस्ट और कार्य के संचालक बनाए गए थे। टास्क में पहले हिना खान, प्रियांक शर्मा, हितेन तेजवानी और आकाश डडलानी रोबोट बने थे। दूसरी तरफ अर्शी खान विकास गुप्ता लव त्यागी और शिल्पा शिंदे को इन रोबोट्स से इमोशन्स बाहर निकलवाने थे।

बिग बॉस ने कहा कि आप लोगों को रोबोट्से को किसी भी तरह से हंसाना है। इस टास्क में अर्शी खान और लव त्यागी रोबोट्स को हंसाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार थे। जहां लव लड़की बन कर रोबोट्स को हंसवाने में कामयाब हुए वहीं अर्शी ने बड़ा अजीब तरीका अपनाया। अर्शी ने अपने ड्रेस के अंदर पेट पर एक डॉल छिपा ली। उसके बाद प्रेग्नेंट औरतों की तरह पेट निकालकर रोबोट्स के पास पहुंच गई। वहां पहुंच कर वो सबसे कहने लगी कि ये देखो हितेन ने मेरे साथ क्या कर दिया। मैं हितेन के बच्चे की मां बनने वाली हूं।

