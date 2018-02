अमिताभ बच्चन की ‘फटकार’ के बाद भिजवाए थे 32 रुपये, कुमार विश्वास ने अब बिग बी को क्यों कहा ‘आभार’

देश के मशहूर कवि डॉ कुमार विश्वास के ट्विटर फॉलोअर्स की लिस्ट में अब अभिनेता अमिताभ बच्चन भी शामिल हो गये हैं। अमिताभ बच्चन ने उन्हें हाल में ही फॉलो किया है। कुमार विश्वास ने इसके लिए अमिताभ बच्चन का आभार व्यक्त किया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा है, “Follow करने के लिए आभार आदरणीय @SrBachchan जी स्वागत।” अमिताभ बच्चन द्वारा फॉलो करने के बाद कुमार विश्वास ने भी उन्हें फॉलो किया है। यहां तक तो बात सामान्य है लेकिन बता दें कि मात्र सात महीने पहले ही अपने-अपने क्षेत्र के इन दोनों दिग्गजों के बीच कॉपीराइट के एक विवाद को लेकर ट्विटर पर ही तकरार हुई थी। तब अमिताभ बच्चन ने कुमार विश्वास को कानूनी नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में कुमार विश्वास ने उन्हें 32 रुपये भिजवाये थे। दरअसल ये पूरा मामला इस तरह है। कवि कुमार विश्वास ने अमिताभ बच्चन के बाबू जी हरिवंश राय बच्चन की कविता ‘नीड़ का निर्माण’ को गाया था और उसे यूट्यूब पर अपलोड भी किया था। कुमार विश्वास यूट्यूब पर ‘तर्पण’ नाम के अकाउंट से अपना वीडियो शेयर करते हैं। उन्होंने पिछले साल 8 जुलाई को इस कविता को यू ट्यूब पर अपलोड किया था और कवि हरिवंश राय बच्चन को क्रेडिट दिया था।

इसके दो दिन बाद ही 10 जुलाई 2017 को ही अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया और कहा, “ये कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन है, मेरा कानूनी विभाग इसमें कार्रवाई करेगा।’ अमिताभ ने इस ट्वीट को कुमार विश्वास को टैग किया था। इस ट्वीट के जवाब में कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया और लिखा, “सभी कवियों से मुझे इसके लिए तारीफ मिली, लेकिन सर आपसे नोटिस मिला। बाबूजी को श्रद्धांजलि का यह वीडियो डिलीट कर रहा हूं, साथ ही जैसा कि आपने मांगा है, मैंने जो 32 रुपये कमाए हैं उसे वापस भेज रहा हूं, प्रणाम।” यही नहीं कुमार विश्वास ने एक बार अमिताभ बच्चन पर इसी मामले को लेकर तंज कसा था। ये वाकया तब हुआ जब कुमार विश्वास की मशहूर कविता ‘कोई दिवाना समझता है’ को एक कोरियाई वीडियो में इस्तेमाल किया गया था। इस पर टिप्पणी करते हुए कुमार विश्वास ने लिखा था, ” वाह, मां हिंदी सीमाएं पार कर रही हैं, चिंता मत करो मैं 32 रुपये का दावा नहीं करने जा रहा हूं।” कुमार विश्वास के इस ट्वीट को बिग बी पर ही तंज माना गया था।

this is a copyright infringement .. ! legal will take care of this — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 9, 2017

Rcvd appreciation frm all poet’s family but Notice frm you Sir.Deleting the Tribute video to Babuji.Sending earned Rs 32 as demanded.Pranam https://t.co/wzq22TZnzf — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) July 12, 2017

That cool,Maa Hindi crossing boundaries Dnt worry,nt going to claim ₹32 https://t.co/fAIKiTPdum — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) August 30, 2017

