इंग्लैंड की एक चर्चित कहानी पर अक्सर बहस की जाती है कि वह घटना वास्तव में घटी भी थी या नहीं। ये घटना इंग्लैंड के सर वाल्टर रेलैघ के आसपास घूमती है। ये कहा जाता है कि सर रेलैघ ने अपना ओवर कोट कीचड़ भरे रास्ते पर डाल दिया था ताकि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पैर गंदे न हों। ये कहानी मशहूर इतिहासकार टॉमस फुलरमच ने लिखी थी। टॉमस फुलरमच को ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने वाला लेखक माना जाता है। रेलैघ, महारानी के पसंदीदा थे, उन्हें बाद में टावर आॅफ लंदन में कैद कर लिया गया था और सन 1592 में उनका सिर उनकी नौकरानी से प्रेमप्रसंग का खुलासा होने के बाद काट दिया गया था। लेकिन फिर भी प्यार तो प्यार ही होता है।

Not as dashing as Sir Walter Raleigh, but a man’s gotta do what a man’s gotta do to keep his lady’s feet clean. pic.twitter.com/cSJWoMQm07 — Tshering Tobgay (@tsheringtobgay) September 12, 2018

भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने फिर से वही मशहूर कहानी दोहराने की कोशिश की है, जो कभी वाल्टर रेलैघ ने करने की कोशिश की थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे को अपनी पत्नी को पीठ पर उठाकर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरते हुए देखा गया। इस तस्वीर को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर पोस्ट करते हुए तोबगे ने​ लिखा, ” ये सर वॉल्टर रेलैघ के जैसा शानदार तो नहीं था, लेकिन हर पुरुष को वो करना चाहिए जो वह अपनी लेडी के पैरों को साफ रखने के लिए कर सकता है।”

This remindes me of monika and chandler.

Couple goals! — Ishita Rawat (@IshitaRawat5) September 12, 2018

Sir Walter Releigh only threw his cloak in the path of the Queen to save her feet from getting dirty but our dear Tensin Norgay carried the full weight of his lady on his person — charanpalsingh ghei (@Cpsghei) September 12, 2018

What ever your position is, true love for your lady will be revealed.

Thanks you for sharing this, it may encourage our next generation to take care their ladies! — Md Ataur Rahman Khan (@MdAtaurRahmanKh) September 12, 2018

अब इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूब जमकर शेयर किया जा रहा है। ट्विटर पर लोग पूर्व प्रधानमंत्री के प्रेम और जज्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

