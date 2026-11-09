हरियाणा का एक मिठाई की दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो भिवानी के पुराने बस स्टैंड का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बैठा है और टेबल पर मिठाई की कई ट्रे रखी हैं, जिन्हें सफेद कपड़े से ढका गया है। जब ग्राहक दुकान के आसपास इकट्ठा होकर खरीदारी कर रहे थे, तो मिठाइयों पर बहुत सारी मक्खियां मंडरा रही थीं और बैठ रही थीं।

मिठाई की ट्रे पर हजारों मक्खियों को मंडराते हुए दिखाने वाले एक वीडियो ने खाने की साफ-सफाई और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भिवानी के पुराने बस स्टैंड के पास रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में एक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बैठा है और टेबल पर मिठाई की कई ट्रे रखी हैं, जिन्हें सफेद कपड़े से ढका गया है।

भनभनाती रहीं मक्खियां, मिठाई खरीदते रहे लोग

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, जब ग्राहक दुकान के पास इकट्ठा होकर खरीदारी कर रहे थे तो मिठाइयों पर बहुत सारी मक्खियां मंडरा रही थीं और बैठ रही थीं। मक्खियों की ओर इशारा करते हुए दुकान का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स ने कहा, “ पुराना बस स्टैंड पर है ये और ये मक्खी देखो।” नालंदा इंडेक्स ने X पर वीडियो शेयर किया, जिसमें दुकान में हाइजीन स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी पक्का करने में अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए।

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, “लोग मिठाई खरीद रहे हैं या हॉस्पिटल के टिकट? मिठाई बेची जा रही है या बीमारियां बांटी जा रही हैं? हरियाणा के भिवानी का यह सीन शर्मनाक है। मिठाई खुले में रखी जा रही है और उन पर मक्खियां मंडरा रही हैं। सवाल सिर्फ दुकानदार की लापरवाही का नहीं है, बल्कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जवाबदेही का भी है।”

वीडियो की दूसरे सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी आलोचना की, जिसमें एक कमेंट था: “लोग अभी भी ये मिठाइयां खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। इस देश में फ़ूड सेफ़्टी एक मज़ाक है।” सोशल मीडिया यूज़र्स ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या फ़ूड सेफ़्टी अधिकारी ऐसे वेंडर्स पर ठीक से नज़र रख रहे हैं ताकि सेहत को होने वाले खतरों को रोका जा सके।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-