टेलीविजन की फेमस कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) की गिरफ्तारी के बाद अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) का नाम लेकर द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) के सदस्यों को ट्रोल किया जा रहा है। भारती सिंह की गिरफ्तारी गांजा रखने के आरोप में नार्कोट्किस कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने की है। भारती सिंह के साथ ही उनके पति हर्ष लिंबाचिया को भी 4 दिसंबर तक के लिए न्यायियिक हिरासत में भेजा गया है। सोमवार को भारती और हर्ष के जमानत पर सुनवाई होनी थी जो खारिज कर दी गई।

भारती सिंह कपिल शर्मा की काफी करीबी हैं। कपिल के ही कहने पर भारती अमृतसर से मुंबई आई थीं। अब जब भारती ड्र्ग्स केस में जेल में हैं तो द कपिल शर्मा शो तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया है।दरअसल द कपिल शर्मा शो की ट्रोलिंग के पीछे रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी का नाम भी लिया जा रहा है। हुआ ये कुछ सप्ताह पहले द कपिल शर्मा शो में अर्नब गोस्वामी का नाम लिए बिना उनका मजाक उड़ाया गया था। तब अर्नब गोस्वामी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खपत का मुद्दा उठाए हुए थे।

अब जब द कपिल शर्मा शो की अहम सदस्य भारती सिंह को एनसीबी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है तो यूजर्स कपिल शर्मा शो को ट्रोल कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि अब समझ में आया ये लोग अर्नब का मजाक क्यों उड़ा रहे थे।

लोग लिख रहे हैं कि कपिल शर्मा तुम्हें लगता है कि तुम अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा कर ऐसे ही निकल जाओगे तो ये तुम्हारी बड़ी गलती है। नतीजा देख लो। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि द कपिल शर्मा शो के ज्यादातर सदस्य इस नशाखोरी में लिप्त हैं इसीलिए ये लोग अर्नब का मजाक उड़ा रहे थे।

कुछ यूजर्स ने लिखा कि अर्नब गोस्वामी जी आग्रह है कि वह भारती के मुद्दे पर एक शो करें औऱ कपिल शर्मा से ढंग से तीखे सवाल पूछें। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि सलमान खान द कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर हैं। शो के कलाकार ड्रग्स लेते हैं तो इसकी जानकारी उन्हें भी जरूर होगी ही।