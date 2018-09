भारत बंद, Bharat Bandh Today: सोशल मीडिया पर अपने कथित तौर पर विवादित ट्वीट के कारण चर्चित रहने वाले लेखक चेतन भगत एक बार फिर से ट्रोल हो गए हैं। इस बार चेतन भगत ने तेल की ऊंची कीमतों पर अपनी नाराजगी के संबंध में ट्वीट किया था। चेतन भगत ने अपनी ट्वीट में ये समझाने की कोशिश की थी कि आखिरकार वह पिछली सरकार पर वर्तमान सरकार से ज्यादा क्यों नाराज हैं? जबकि पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई अब ज्यादा है।

Pointed out high fuel prices in previous regimes. Have also done it now. For those asking why I sounded angrier then, then we had high prices PLUS a scam-a-week. A student who gets lo marks as well as cheats will get scolded more than the student who just gets lo marks right? — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) September 10, 2018

चेतन भगत ने अपने ट्वीट में लिखा, ” पिछले शासनकाल में ईंधन की ऊंची कीमतों की ओर इशारा करके जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों मैं पहले से ज्यादा नाराज हूं? क्या ये (वर्तमान सरकार) भी वही नहीं करती है। तब हमें हर हफ्ते ऊंची कीमतों के साथ एक घोटाला भी मिलता था। एक विद्यार्थी जो नकल करके भी कम नंबर लाया हो, उस विद्यार्थी की तुलना में ज्यादा डांट खाता है जो सिर्फ कम नंबर लाया हो।”

What are DEMONATISATION & RAFALE scams …??

If it is done by Modi sarkar it is in the interest of India … Deshbhakti … Is it…?? pic.twitter.com/vyLjGC3dzr — Veena D (@The_veenaD) September 10, 2018

You mean there are no scams if it is not raised or highlighted by the media. Yes there were scams during UPA & the party has paid for this. Is Demonetization not a organized scam? Who knows price rise in Petrol/ Diesel is upto? What abt Vapam? Not counting PDS, Mining & others. — SanjeevK (@Sanj_Ku) September 10, 2018

By the way the so called scams in d old regime are yet to be proved and so far have only come out as hollow propaganda of sold out media and dalals of Bjp like u to malign congress — Vinay Kumar Dokania (@VinayDokania) September 10, 2018

We all know that teacher who practises rank favoritism; expels students who cheat if they aren’t in his good books; turns a blind eye if the cheater is among his favorites; pretends to be oblivious when his pet student bullies & beats up other students.https://t.co/wIksgIVXGs — Discourse Hacker (@Shudraism) September 10, 2018

चेतन भगत के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर मौजूद ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर वीना डी ने भगत से कहा, नोटबंदी और राफेल घोटाला क्या हैं? अगर ये मोदी सरकार ने किया है तो फिर ये देश के हित में है। क्या यही देश भक्ति है? वहीं अन्य यूजर संजीव के ने लिखा कि आपका मतलब है कि देश में कोई घोटाला नहीं हुआ अगर उसे मीडिया ने नहीं उठाया या फिर वह चर्चित नहीं हुआ। हां यूपीए के वक्त में घोटाले हुए और पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या नोटबंदी सं​गठित अपराध नहीं था? कौन जानता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहां तक जाएंगीं? क्या हुआ व्यापमं? जनवितरण प्रणाली, खनन और अन्य को क्यों नहीं गिनते?

