स्कूल में बच्चे पढ़ने, सीखने और अपना भविष्य संवारने जाते हैं। माता-पिता भी इसी भरोसे के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वहां उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के भदोही से सामने आए एक वीडियो ने इस भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी के स्कूल में पढ़ने वाली तीसरी कक्षा की छात्रा ने अपनी टीचर पर सवाल का जवाब न देने पर बदसलूकी करने और उसके बाल खींचने का आरोप लगाया है। घटना से जुड़े वायरल वीडियो में बच्ची के हाथों में बालों का गुच्छा दिखाई दे रहा है। इस घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों के व्यवहार को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम बच्ची की आंखों में आंसू और हथेली पर बालों का गुच्छा दिखाई देने वाला यह नजारा विचलित करने वाला है। यह घटना न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों के व्यवहार और जवाबदेही को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची के हाथों में बालों का गुच्छा दिखाई दे रहा है। बच्ची के साथ कथित तौर पर बाल खींचने की घटना कितनी पीड़ादायक रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। स्कूल बच्चों के सीखने और सुरक्षित महसूस करने की जगह होते हैं। ऐसे में यदि किसी छात्रा के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह बेहद परेशानी की बात है।

स्कूल और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की?

वीडियो में एक व्यक्ति बच्ची से घटना के बारे में पूछताछ करता दिखाई दे रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि बच्ची से सवाल करने वाला व्यक्ति स्कूल का कर्मचारी है या पुलिसकर्मी। वीडियो में बच्ची ने अपने टीचर का नाम मनोज बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसे नचाते हुए पीटा। वीडियो में बच्ची के हाथों में बालों का गुच्छा भी दिखाई दे रहा है। यह दृश्य विचलित करने वाला है और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बच्ची के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया।

🚨 BHADOHI, UTTAR PRADESH : A Class 3 student at a private school in Bhadohi has allegedly accused her teacher of physical abuse, including beating her and pulling her hair. The allegations have raised concerns about student safety, and further details about official action are… pic.twitter.com/BVFSKc5STC — indiainlast24hr (@indiain24hr) October 15, 2026

पुलिस में पहुंचा मामला

सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ साझा की गई जानकारी के मुताबिक, मामला पुलिस तक पहुंचने की बात कही जा रही है। हालांकि, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है कि पुलिस ने औपचारिक शिकायत दर्ज की है या स्कूल प्रशासन ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बच्चों के साथ इस तरह का शारीरिक दुर्व्यवहार शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 के तहत प्रतिबंधित है। इस धारा के मुताबिक, किसी बच्चे को शारीरिक दंड देना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना मना है। नियम का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लागू नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

भदोही पुलिस ने सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया

भदोही पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मामले की जांच और अब तक की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक, स्थानीय पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि सवाल का जवाब न देने पर शिक्षक ने छात्रा के बाल पकड़े थे, जिससे उसके कुछ बाल टूट गए।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में छात्रा के अभिभावकों और स्कूल के प्रधानाचार्य से बातचीत की गई। अभिभावकों ने विद्यालय के प्रति संतुष्टि जताई और किसी तरह की कार्रवाई की इच्छा नहीं व्यक्त की। वहीं, प्रधानाचार्य ने संबंधित शिक्षक को भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार, छात्रा नियमित रूप से स्कूल जा रही है। मामले में यदि कोई अतिरिक्त तथ्य या साक्ष्य सामने आता है, तो उसका नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और भदोही पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी पर आधारित है। मामले में सामने आए आरोपों और शुरुआती जांच के निष्कर्षों को संबंधित अधिकारियों के बयान के संदर्भ में समझें। खबर का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

