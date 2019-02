Best Toilet Paper in the World: गूगल पर पाकिस्तान के झंडे को दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉयलेट पेपर और वहां के पीएम इमरान खान को ‘भिखारी’ दिखाया गया।

Best Toilet Paper in the World: दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट सर्च इंजन गूगल पर Best Toilet Paper in the World (सबसे बढ़िया टॉयलेट पेपर) सर्च करने पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का झंडा खुलकर आ रहा है। खोज के परिणामों में ‘पाकिस्तान के विश्व के सबसे बेहतरीन टॉयलेट पेपर’ होने से जुड़ी खबरें और वीडियो शीर्ष पर दिखाए गए। ऐसा क्यों और कैसे हो गया?

दरअसल, 14 फरवरी को दुनिया में जब वैलेंटाइंस डे मन रहा था, तभी जम्मू-कश्मीर में पुलवामा जिला स्थित अवंतीपुरा इलाके में बड़ा आतंकी हमला हो गया था। सीआरपीएफ बस पर हुए फिदायीन हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई को चोटें आईं थीं। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। यह 2019 का सबसे बड़ा और उरी हमले के बाद का सबसे भीषण हमला था।

पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में गुस्से का माहौल पनपा। भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन समेत विभिन्न देशों ने इस आतंकी हमले की निंदा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया कि आतंकियों ने गलती कर दी है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच, गूगल के सर्च अल्गोरिदम पर ‘बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड’ या ‘टॉयलेट पेपर’ इस्तेमाल करने पर पाक का झंडा आने लगा।

गूगल पर Best Toilet Paper in the World सर्च करने पर ये परिणाम खुलकर सामने आए। गूगल पर Best Toilet Paper in the World सर्च करने पर ये परिणाम खुलकर सामने आए।

सोशल मीडिया (फेसबुक, टि्वटर और इंस्टाग्राम) पर लोगों ने उसी के स्क्रीनशॉट, फोटो, मीम पोस्ट किए। लोगों ने कहा कि फिलहाल दुनिया का सबसे बढ़िया टॉयलेट पेपर इस वक्त पाकिस्तान का झंडा बताया जा रहा है, मगर पड़ोसी मुल्क इससे भी घटिया टिप्पणी के लायक है। वहीं, एक अन्य टि्वटर हैंडल से लिखा गया- पुलवामा आतंकी हमले पर गूगल की तरफ से दिया गया यह बहुत बढ़िया जवाब है।

देखिए लोगों ने इस मसले पर कैसे-कैसे सोशल मीडिया पोस्ट्स किएः

इतना ही नहीं, गूगल सर्च के वीडियो सेक्शन में भी यह कीवर्ड डालने पर पाकिस्तान के झंडे और उससे संबंधित वीडियो आने लगे थे। वहीं, भिखारी (Bhikari) सर्च करने पर गूगल इमेजेज़ में पाकिस्तान के मौजूदा पीएम इमरान खान की तस्वीरें खुलकर आ गईं। इससे पहले, 2018 में गूगल पर इडियट (Idiot) सर्च करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोटो खुलकर आया था।

Best Toilet Paper in the World: वीडियो सेक्शन की सर्च में भी गूगल पर पाकिस्तान के झंडे को दुनिया के सबसे बेहतरीन टॉयलेट पेपर के रूप में दिखाया गया। Best Toilet Paper in the World: वीडियो सेक्शन की सर्च में भी गूगल पर पाकिस्तान के झंडे को दुनिया के सबसे बेहतरीन टॉयलेट पेपर के रूप में दिखाया गया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App