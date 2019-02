Best Toilet Paper in the World सर्च करने पर दिख रहा पाकिस्‍तानी झंडा।

Best Toilet Paper in the World सर्च करने पर गूगल पाकिस्‍तान के राष्‍ट्रध्‍वज की तस्‍वीरें दिखा रहा है। 14 फरवरी को जम्‍मू-कश्‍मीर के पुलवामा जिले में कुख्‍यात आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्‍मद की ओर से किए गए आत्‍मघाती हमले के बाद यह ट्रेंड शुरू हुआ। अभी अगर आप Best Toilet Paper in the World सर्च करेंगे तो कुछ खबरें दिखेंगी, लेकिन जैसे ही आप Images पर क्लिक करेंगे तो हरे-सफेद झंडे की ढ़ेरों तस्‍वीरें स्‍क्रीन पर सामने आ जाएंगी। मंगलवार को गूगल ने कहा कि उसे इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि Best Toilet Paper in the World या Best Toilet Paper या सिर्फ Toilet Paper सर्च करने पर पाकिस्‍तानी झंडा दिखाया जा रहा है। आईएएनस से बातचीत में कंपनी के प्रवक्‍ता ने यह जानकारी दी।

ऐसा पहली बार नहीं जब सर्च रिजल्‍ट्स में इस तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से जुड़ी सर्चेज पर भी विवाद हो चुका है। Google पर Feku सर्च करने पर मोदी तथा Idiot लिखने पर ट्रंप की तस्‍वीर सामने आती थी। तब यह सामने आया था कि गूगल के सर्च एल्‍गॉरिद्म में खामी की वजह से ऐसा हो रहा है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अपनी सफाई में गूगल ने कहा था, “सर्च रिजल्‍ट्स में किसी वेबसाइट की रैंकिंग अधिकतर कंप्‍यूटर एल्‍गॉरिद्म पर निर्भर रहती है। किसी क्‍वेरी के लिए हजारों फैक्‍टर्स के आधार पर पेज की रैंकिंग तय होती है। कई बार भाषा में हल्‍के-फुल्‍के बदलाव से भी गलत नतीजे प्रदर्शित होते हैं।”

बेस्‍ट टॉयलेट पेपर सर्च पर पाकिस्‍तानी झंडा क्‍यों

14 फरवरी को हमले के बाद, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ‘बेस्‍ट टॉयलेट पेपर’ बताते हुए पाकिस्‍तानी झंडे की तस्‍वीरें पोस्‍ट कीं। जब भारी संख्‍या में गूगल ने ऐसी पोस्‍ट्स को देखा तो एल्‍गॉरिद्म के हिसाब से उन पेजेज की रैंकिंग बढ़ गई। इसके बाद कुछ वेबसाइट्स ने इसपर लेख भी लिखे जिनमें पाकिस्‍तानी झंडे की तस्‍वीर का इस्‍तेमाल किया गया। जब सर्च की संख्‍या बढ़ी तो अधिकतर यूजर्स को पाकिस्‍तानी झंडा दिखने लगा। इसी सर्च वॉल्‍यूम का फायदा उन पेजेज की रैंकिंग बढ़ाने में मिला जहां टॉयलेट पेपर और पाकिस्‍तानी झंडे का कनेक्‍शन जोड़ा गया था। गूगल के प्रवक्‍ता ने भी कहा, “चूंकि ये न्‍यूज स्‍टोरीज पब्लिश की गई हैं, तो उनकी तस्‍वीरें ही अब रैंक कर रही हैं, क्‍योंकि उन पेजेज पर सर्च से जुड़े शब्‍द इस्‍तेमाल किए गए हैं।”

Best Toilet Paper in the World सर्च करने पर गूगल इमेज के नतीजे (Photo : Google Images) Best Toilet Paper in the World सर्च करने पर गूगल इमेज के नतीजे (Photo : Google Images)

गूगल अपने एल्‍गॉरिद्म में लगातार अपडेट करता रहता है मगर यह अपडेट्स इसे और तेज तथा मददगार बनाने के लिए होती हैं, सामाजिक प्रभावों की उसमें कोई भूमिका नहीं होती है। चूंकि कुछ दिन में संबंधित सर्च कम हो जाते हैं, ऐसे में लंबे समय तक कोई दिक्‍कत बनी नहीं रहती। फिलहाल Best Toilet Paper in the World और पाकिस्‍तानी झंडे का कॉम्बिनेशन ट्रेंड कर रहा है, मगर कुछ दिन बाद ऐसे रिजल्‍ट्स दिखने बंद हो जाएंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App