सड़क पर आगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए और कोई बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद के लिए आ जाए तो ऐसा इंसान किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। ऐसे शख्स को हर कोई सम्मान की नजरों से देखता है। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीते दिनों एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ जब उसकी स्कूटी खराब हो गई और एक ऑटो ड्राइवर ने पैर से ही उसकी स्कूटी को सहारा दिया।

इस ऑटो ड्राइवर ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है कि सोशल मीडिया पर लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक Uber ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने सड़क पर स्कूटी खराब होने के बाद परेशान महिला की मदद की। महिला की मदद करते हुए ड्राइवर का वीडियो उस ऑटो में बैठी एक लड़की चेतना सराफ ने रिकॉर्ड किया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो अब वायरल हो गया और लोग ऑटो ड्राइवर की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

ऑटो में बैठी लड़की ने बना लिया वीडियो

चेतना ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया है कि वह कुछ हफ्ते पहले बेंगलुरु में एक छोटी ट्रिप पर थीं और लंच के लिए जा रही थीं। इसी दौरान उन्होंने सड़क पर एक Uber ऑटो को एक टू-व्हीलर पर सवार महिला के साथ चलते हुए देखा। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर मामला क्या है? उन्हें लगा कि शायद ऑटो ड्राइवर महिला को परेशान कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर में स्थिति साफ हो गई। महिला की स्कूटी खराब हो गई थी और Uber ड्राइवर उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चल रहा था।

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ऑटो ड्राइवर ने आखिर तक की महिला की मदद

चेतना ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ऑटो ड्राइवर ने करीब 10 से 15 मिनट तक महिला की स्कूटी को आगे बढ़ाने में मदद की। वह अपनी ऑटो चलाते हुए स्कूटी को पैर से धक्का देता रहा और जहां संभव हुआ, उसे संभालने की कोशिश करता रहा। ड्राइवर तब तक महिला के साथ रहा, जब तक वे ऐसी जगह नहीं पहुंच गए जहां उसे आगे मदद मिल सके।

‘इस ड्राइवर की सैलरी बढ़नी चाहिए’

चेतना ने इस वीडियो को Uber India को टैग करते हुए कंपनी से ड्राइवर के इस काम को पहचान दिलाने की अपील की है। चेतना ने इस ऑटो ड्राइवर की पहचान भी बताई है। ड्राइवर की पहचान तंजीम के रूप में हुई है। चेतना ने लिखा है कि तंजीम जैसे ड्राइवर को उसके इस काम के लिए सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने Uber India से यहां तक कहा कि यह आदमी सैलरी बढ़ाने का हकदार है। साथ ही उन्होंने कंपनी को जरूरत पड़ने पर घटना से जुड़ी और जानकारी साझा करने की पेशकश भी की।

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वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन

वायरल वीडियो को लोगों ने भी खूब पसंद किया है। इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 7 मिलियन से अधिक लोग देख चुके हैं और 1.5 लाख से अधिक लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है- आजकल लोग किसी सिचुएशन को तुरंत गलत नजरिए से देख लेते हैं, लेकिन तंजीम ने महिला की मदद करके एक मिसाल पेश की।

कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे सकारात्मक और मानवीय अनुभवों को ज्यादा साझा किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर नकारात्मक घटनाएं और शिकायतें आसानी से सामने आती हैं, लेकिन अच्छे काम अक्सर उतना ध्यान नहीं खींच पाते।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…