बेंगलुरु में AI कैमरे का अजब कारनामा सामने आया है, यहां एक शख्स बाइक पर गिटार लेकर जा रहा था। कैमरे को लगा कि उसके पीछे कोई सवारी बिना हेलमेट के बैठी है फिर क्या था उसका 500 रुपये का चालान काट दिया। शख्स अपनी पत्नी के दोपहिया वाहन पर अकेले सवारी कर रहा था इसके बावजूद यातायात चालान जारी कर दिया गया। उसकी पत्नी के पास चालान कटने का मेल गया तब जाकर पूरा मामला सामने आया। कथित तौर पर एआई आधारित कैमरे ने उसकी पीठ पर टंगे गिटार को बिना हेलमेट पहने पीछे बैठी सवारी समझ लिया।

सौविक दत्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कैमरे द्वारा खींची गई तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते हुए और पीठ पर गिटार टांगे नजर आ रहे हैं। यह घटना 15 सितंबर, 2026 की है। इसके बाद उनकी पत्नी के नाम 500 रुपये का चालान जारी किया गया, जिसमें पीछे बैठी सवारी के हेलमेट नहीं पहनने का उल्लेख था।

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पत्नी की गाड़ी चला रहे थे दत्ता

दत्ता ने बेंगलुरु यातायात पुलिस को टैग करते हुए एआई आधारित यातायात उल्लंघन पहचान प्रणाली की कथित त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया और जुर्माना रद्द करने का अनुरोध किया। दत्ता ने 26 सितंबर को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वह बेंगलुरु में अपनी पत्नी के दोपहिया वाहन को अकेले चला रहे थे और उनकी पीठ पर गिटार टंगा हुआ था।

सोशल मीडिया पोस्ट हुई वायरल

दत्ता ने आगे बताया कि उनकी पत्नी को ‘पीछे बैठी सवारी के हेलमेट नहीं पहनने’ को लेकर यातायात चालान (नोटिस संख्या 86202541) जारी किया गया। उन्होंने एआई आधारित यातायात उल्लंघन पहचान प्रणाली पर सवाल उठाते हुए चालान रद्द करने का अनुरोध किया। बेंगलुरु यातायात पुलिस ने उनकी पोस्ट का जवाब देते हुए उनसे उल्लंघन में सुधार के लिए ई-मेल करने या संबंधित नंबरों पर संपर्क करने को कहा।

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बिहार के एक शख्स ने इंसानियत की मिसाल पेश की है बल्कि बिहार की छवि को भी साफ-सुथरा किया है। मामला पंजाब के लुधियाना और बिहार के गया जिले से जुड़ा है। लुधियाना के 83 वर्षीय चमन लाल तीर्थयात्रा के लिए निकले थे और रास्ता भूलते हुए गया पहुंच गए जहां नीरज नाम के युवक ने AI की सहायता से उनके घर का पता निकाल लिया और उन्हें सकुशल घर भी पहुंचा दिया। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…