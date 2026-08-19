बेंगलुरु के कॉलेज में पढ़ने वाले एक सेकंड-ईयर के स्टूडेंट ने 3 महीने रैपिडो चलाकर 65 हजार रूपए कमा लिए। असल में छात्र ने ‘रैपिडो कैप्टन’ के तौर पर तीन महीने काम किए। अपने इस एक्पीरियंस के बारे में उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

बीबीए के इस स्टूडेंट ने बताया कि उसने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान यह साइड-जॉब इसलिए शुरू किया था ताकि वह समझ सके कि एल्गोरिदम और गिग इकॉनमी कैसे काम करती है। शुरुआत में प्लेटफॉर्म के काम करने का तरीका न समझने के बावजू स्टूडेंट ने जल्द ही यह पता लगा लिया कि सबसे ज़्यादा डिमांड कहां से आती है, जिससे उसे अच्छी कमाई करने में मदद मिली। यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर शेयर का जा रही है।

स्टूडेंट के मुताबिक, वह आम तौर पर सुबह 8 बजे काम शुरू करता था और शाम 4:30 बजे तक काम करता था। एक अच्छे दिन में, वह पेट्रोल या दूसरे खर्चों को छोड़कर लगभग 1,200 रुपये कमा लेता था। स्टूडेंट ने लिखा, “मेरे लिए यह वाकई एक अच्छा साइड-जॉब था। लेकिन इसने मुझे उन लोगों के बारे में भी सोचने पर मजबूर किया जो अपनी पूरे खर्चे के लिए गिग वर्क पर निर्भर हैं। उन घंटों के दौरान मैंने असल में कोई ब्रेक नहीं लिया।”

दोपहर में जब राइड्स मिलना मुश्किल होता था तो स्टूडेंट अपनी कमाई बढ़ाने के लिए फ़ूड ऑर्डर भी डिलीवर करता था। उसने कहा, “कभी-कभी खाना तुरंत तैयार हो जाता है। तो कभी-कभी आपको उनके खाना तैयार करने का इंतज़ार करते हुए 20-25 मिनट तक वहाँ खड़ा रहना पड़ता है।”

स्टूडेंट ने बताया कि तीन महीने तक वह रेगुलर तौर पर मैजेस्टिक, रेलवे स्टेशनों और दूसरी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर काम करता रहा। हालांकि ऑटो ड्राइवर उसे अजीब नज़रों से देखते थे, लेकिन किसी ने भी उसे धमकाया या उससे झगड़ा नहीं किया। स्टूडेंट ने अपनी कमाई दिखाने के लिए अपने अर्निंग्स डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट शेयर किए। मई में, उसने 96 ऑर्डर पूरे किए और ₹5,650 कमाए। जून में उसकी कमाई काफी बढ़कर ₹16,660 हो गई, और जुलाई में उसने 233 ऑर्डर पूरे करके और ₹14,222 कमाकर यह काम खत्म किया।

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स्टूडेंट ने कहा, “बात सिर्फ़ ₹1,200 रोज़ कमाने की नहीं थी। मुझे यह देखने को मिला कि एक वर्कर के नज़रिए से गिग वर्क असल में कैसा होता है। इंतज़ार करना, फ्यूल का खर्च, अनिश्चितता, प्लेटफ़ॉर्म के नियम, कस्टमर की दिक्कतें, रेस्टोरेंट की परेशानियां और लगातार चलते रहने का दबाव।”

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

जैसे-जैसे यह पोस्ट वायरल हुई, सोशल मीडिया यूज़र्स ने अपने अनुभव की डिटेल में जानकारी देने के लिए स्टूडेंट्स की तारीफ़ की। एक यूज़र ने कहा, “बहुत बढ़िया पोस्ट, अपने अनुभव शेयर करने के लिए धन्यवाद।” वहीं दूसरे ने कहा, “जिस तरह से आपने इसे बताया है, उससे पता चलता है कि आपने पूरे अनुभव को पॉज़िटिव और सीखने के मौके के तौर पर लिया है। यही नज़रिया बनाए रखें; आप तरक्की करेंगे और ज़मीन से जुड़े भी रहेंगे।”

तीसरे यूज़र ने कमेंट किया, “बहुत दिलचस्प जानकारी। धन्यवाद। साथ ही, जो कोई भी ‘कैश ऑन डिलीवरी’ का ऑर्डर दे रहा है, कृपया पैसे तैयार रखें। डिलीवरी बॉय के आने के बाद पैसे न ढूंढें और न ही दरवाज़ा खोलने में पाँच मिनट लगाएँ। ज़्यादातर लोगों के लिए, खासकर गिग वर्कर्स के लिए, समय ही पैसा है।”

चौथे यूज़र ने कहा, “मैंने भी ऐसा किया है, जब मैं BBA की पढ़ाई कर रहा था। मुझे किसी ने धमकी नहीं दी और मैं सुबह 7 से 11 बजे तक और फिर शाम 4 से 9 बजे तक काम करता था। मैं इंसेंटिव मिलाकर 1,500 रुपये कमा लेता था। फिर मैंने काम छोड़ दिया।”

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