बिहार के एक शख्स का दो लाख रुपये का मैकबुक बेंगलुरु की सड़कों पर अनजाने में गिर गया। उसे लगा कि बारिश से भीगी सड़क पर गिरने के बाद उसका दो लाख रुपये का मैकबुक हमेशा के लिए खो गया है। हर्षित सुरेका ने इंस्टाग्राम वीडियो में अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कैसे रात करीब 10 बजे जिम से लौटते समय उनका लैपटॉप गलती से खो गया। शहर में हो रही भारी बारिश और अगले दिन की यात्रा के कारण वह घर जल्दी पहुंचना चाहते थे।

रास्ते में कहीं उनकी बाइक के पीछे लगा टॉप बॉक्स उन्हें पता चले बिना ही गिर गया। उस बॉक्स में उनका मैकबुक (जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये थी) के साथ-साथ एक पर्सनल डायरी और अन्य ज़रूरी सामान भी था। सुरेका को बॉक्स के गायब होने का पता तब चला जब वह घर पहुंचे और बाइक से उतरे। वह तुरंत वापस निकले और उसी रास्ते पर गए, बारिश में करीब 3-4 किलोमीटर तक लोगों से पूछते रहे कि क्या उन्होंने किसी मोटरसाइकिल से बॉक्स गिरते देखा है।

आखिरकार उनकी खोज रंग लाई, किसी ने उन्हें बताया कि बॉक्स एक खास जगह पर गिरा था और एक ई-रिक्शा ड्राइवर ने उसे उठा लिया था। सुरेका घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन गए, लेकिन तभी उन्हें एक ज़रूरी बात याद आई। गायब हुए बॉक्स पर उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल के स्टिकर लगे हुए थे, यह सच्ची कहानी अब वायरल हो रही है।

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ड्राइवर ने इंस्टाग्राम पर किया था मैसेज

इसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम मैसेज रिक्वेस्ट चेक किए और उन्हें ई-रिक्शा ड्राइवर के फ़ोन नंबर वाला एक मैसेज मिला। जब सुरेका ने फ़ोन किया, तो ड्राइवर ने कन्फर्म किया कि बॉक्स उसके पास है। इसके बाद सुरेका उससे मिलने के लिए उल्टी दिशा में 4-5 किलोमीटर और गए। उन्हें राहत मिली जब ड्राइवर ने बॉक्स और उसमें मौजूद सारा सामान, जिसमें महंगी मैकबुक भी शामिल थी सबुकछ सुरक्षित लौटा दिया। अपना सारा सामान वापस मिलने पर शुक्रगुज़ार सुरेका ने ड्राइवर को तारीफ़ के तौर पर कुछ पैसे देने चाहे। हालांकि, ड्राइवर ने पैसे लेने से मना कर दिया।

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दूसरों के बारे में जल्दी राय बनाना बंद करें

सुरेका ने अपना वीडियो ड्राइवर का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए और लोगों से दूसरों के बारे में जल्दी कोई राय न बनाने की अपील करते हुए खत्म किया। उन्होंने कहा, “मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि दूसरों के बारे में जल्दी राय बनाना बंद करें। दुनिया रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हां, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे काम करते हैं, तो शायद यह मेरे अच्छे कर्मों का ही फल था कि मुझे यह वापस मिल गया। शायद वह एक अच्छा इंसान था, इसीलिए उसने इसे लौटा दिया। तो, आपका शुक्रिया और मुझे नहीं पता कि उस शख्स का और कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन दिल से आपका धन्यवाद।”

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इस घटना ने ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया है; कई लोगों ने ड्राइवर की ईमानदारी की तारीफ़ की और कहा कि इस कहानी ने अजनबियों पर उनका भरोसा फिर से जगा दिया है। एक यूज़र ने लिखा, “ई-रिक्शा ड्राइवर ने नागरिक ज़िम्मेदारी और इंसानी हमदर्दी की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है।” एक और शख्स ने कहा, “इस तरह की कहानियां आम ज़िंदगी में इंसानियत पर भरोसा जगाती हैं, ड्राइवर सही इनाम और सम्मान का हकदार है।”

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…