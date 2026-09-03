बेंगलुरु के कपल की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, दोनों ने नौकरी छोड़ क्लाउड किचन शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें इस बिजनेस में 4 लाख रुपये का भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने जो किया वह कमाल हो गया और अब वे करोड़ों के मालिक हैं।

किसी भी बिजनेस में सफलता मिलने की गारंटी बिल्कुल नहीं होती। जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो इस बात का जोखिम भी होता है कि जो निवेश उस बिजनेस में किया गया है उसका फायदा मिलेगा कि नहीं। किसी भी बिजनेस के अंदर शुरुआत काफी मुश्किल होती है, लेकिन वही समय धैर्य बनाए रखने और मेहनत करने का होता है और फिर आखिर में आपको सफलता जरूर मिलती है। शुरुआती असफलता हमेशा अंत नहीं होती। सही सबक लेकर बिजनेस मॉडल को बदलना कई बार फायदेमंद साबित होता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है बेंगलुरु के एक कपल का जो अब 1 लाख रुपये हर की कमाई करते है।

इस कपल के लिए शुरुआत आसान नहीं थी। 4 लाख रुपये का निवेश करके इन्होंने जो पहले बिजनेस शुरू किया था उसमें घाटा रहा था और बाद में वह फूड बिजनेस बंद भी हो गया था, लेकिन कुछ महीने बाद ही उन्होंने फिर से एक नए फूड बिजनेस को नई रणनीति के साथ शुरू किया तो दूसरे प्रयास में उन्हें बंपर सफलता मिली और इस सफलता में सबसे अहम योगदान रहा सोशल मीडिया पर उस फूड बिजनेस का प्रमोशन करना।

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10 महीने में 2 करोड़ की कमाई

बेंगलुरु के कुशाल रेड्डी और चहक जैन ने अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करके दूसरा बिजनेस जो शुरू किया था उसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का अच्छा उपयोग किया। उन्होंने बिजनेस को शुरू करने से पहले ही इंस्टाग्राम पर अपनी अच्छी खासी ऑडियंस रीच बनाई जो बाद में उनके कस्टमर के रूप में बदल गई। अब कुशाल और चहक ‘क्राइड’ नाम से शुरू किए अपने बिजनेस से महज 10 महीने में 2 करोड़ रुपये की कमाई कर चुके हैं।

पहला बिजनेस क्यों हो गया बंद?

इस सफर की शुरुआत उन्होंने बेंगलुरु में एक क्लाउड किचन से की थी। इसमें दोनों ने 4 लाख रुपये का निवेश किया था। हालांकि, शुरुआती बिजनेस मॉडल उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाया। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कमीशन, विज्ञापन पर होने वाला खर्च और सीधे ग्राहकों से ऑर्डर नहीं मिलने के कारण यह काम नहीं चला और उन्होंने इसे कुछ महीने बाद ही बंद कर दिया।

दूसरे बिजनेस में क्या किया था बदलाव?

कुशाल और चहक ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने अनुभव से सीख लेते हुए बिजनेस का तरीका बदलने का फैसला किया। इस बार उन्होंने बेंगलुरु के जेपी नगर में एक फूड ट्रक के आसपास अपना फ्राइड-फूड ब्रांड ‘क्राइड’ शुरू किया। इस बार बदलाव सिर्फ बिजनेस की लोकेशन या किचन तक सीमित नहीं था। दोनों ने यह भी समझा कि किसी नए फूड ब्रांड के लिए ग्राहक जुटाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अच्छा खाना तैयार करना। इसलिए उन्होंने ब्रांड लॉन्च होने से पहले ही सोशल मीडिया पर इसका तगड़ा प्रमोशन करना शुरू कर दिया।

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ब्रांड लॉन्च होने से पहले ही इंस्टाग्राम पर हो गए थे 5000 फॉलोअर्स

फूड ट्रक तैयार होने के दौरान चहक जैन ने इंस्टाग्राम पर इसके पूरे सफर को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उन्होंने बेंगलुरु में फूड ट्रक शुरू करने की प्रक्रिया, तैयारियों और उससे जुड़े अनुभवों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। धीरे-धीरे यह कंटेंट लोगों का ध्यान खींचने लगा। जब तक क्राइड ने अपना पहला बर्गर ग्राहकों को परोसा तब तक उसके इंस्टाग्राम पर 5,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। यानी ब्रांड को लॉन्च होने से पहले ही संभावित ग्राहकों की एक ऑडियंस मिल चुकी थी।

पहले ही दिन कमाए थे 30 हजार रुपये

सितंबर 2025 में क्राइड की शुरुआत हुई और पहले ही दिन 100 से ज्यादा ग्राहक फूड ट्रक पर पहुंचे। शुरुआती तीन दिनों में बिजनेस ने करीब 30,000 रुपये की बिक्री दर्ज की। इसके बाद भी कारोबार की रफ्तार बनी रही। आज क्राइड कथित तौर पर हर दिन करीब 350 से 450 ग्राहकों को सर्विस देता है और रोजाना लगभग 1 लाख रुपये की बिक्री करता है। इसके मेन्यू में फ्राइड चिकन और पनीर बर्गर के अलावा चिकन पॉपकॉर्न, चिकन स्ट्रिप्स और फ्राइज जैसे फूड आइटम शामिल हैं।

सोशल मीडिया इस कहानी के हैं चर्चे

क्राइड की कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस कहानी में छोटे फूड कारोबारों के लिए एक अहम सबक भी दिखाई देता है। पहले वेंचर में डिलीवरी प्लेटफॉर्म और पेड एडवरटाइजिंग पर निर्भरता कारोबार के लिए चुनौती बनी। वहीं, दूसरे वेंचर में सोशल मीडिया को सिर्फ विज्ञापन के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय कहानी सुनाने और ऑडियंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया।

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