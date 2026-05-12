बेंगलुरु के आईटी प्रोफेशनल्स दानिश अब्दी और वृषाली प्रसादे ने इतिहास रच दिया है। दोनों श्रीलंका से भारत तक राम सेतु मार्ग पर साथ-साथ ओपन वॉटर स्विम पूरी करने वाले पहले कपल बन गए हैं। जानकारी अनुसार 7 मई को इस जोड़े ने श्रीलंका के तलाइमन्नार से सुबह करीब 4:30 बजे तैराकी शुरू की और लगभग 32 किलोमीटर लंबी पाल्क जलमार्ग की दूरी तय करते हुए दोपहर करीब 3:15 बजे तमिलनाडु के धनुषकोडी पहुंचे। यह बेहद कठिन सफर 10 घंटे 45 मिनट में पूरा हुआ।

मुश्किल सफर के वीडियो में कपल को ऊंची लहरों, बदलती हवाओं और समुद्र की तेज धाराओं से जूझते हुए देखा जा सकता है। कई बार समुद्री धाराओं ने उन्हें रास्ते से भटका दिया, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। एक अन्य वीडियो में दानिश अब्दी सूर्य निकले से पहले अंधेरे समुद्र में छलांग लगाने की तैयारी करते नजर आए। जबकि दूसरे वीडियो में दोनों को घंटों तक उफनते समुद्र में तैरते हुए और आखिरकार भारतीय तट पर पहुंचते हुए दिखाया गया।

पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। तैराकों के साथ सपोर्ट बोट्स, पैरामेडिक्स और इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम लगातार मौजूद रही। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “जिस दिन हम श्रीलंका से भारत तक तैरकर पहुंचेंगे और उस दिन हम ऐसा करने वाले पहले कपल बन जाएंगे। हमारी पूरी ट्रेनिंग और तैयारी की असली परीक्षा इसी तैराकी में होगी। हमें भरोसा है कि हम इसके लिए तैयार हैं।”

यहां देखें कपल का वायरल हो रहा वीडियो –

सोशल मीडिया पर जोड़े की इस उपलब्धि की जमकर तारीफ हो रही है। लोग उनकी सहनशक्ति, अनुशासन और टीमवर्क की तारीफ कर रहे हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि दानिश अब्दी और वृशाली प्रसादे दोनों सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं और उन्होंने केवल चार साल पहले ही गंभीरता से तैराकी सीखनी शुरू की थी।

कपल ने इस पूरे चुनौतीपूर्ण सफर को सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट भी किया ताकि वे युवा खिलाड़ियों और एडवेंचर पसंद लोगों को प्रेरित कर सकें। श्रीलंका से भारत तक की यह सफल तैराकी भारतीय ओपन वॉटर स्विमिंग के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस मुश्किल रूट को साथ मिलकर पूरा करने वाला यह पहला कपल बन गया है।

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बॉलीवुड की रॉमकॉम फिल्म वेलकम को रिलीज हुए 15 साल से ज्यादा समय बीत चुके हैं। लेकिन आप भी फिल्म में दिखाया गया अनिल कपूर का आइकॉनिक किरदार ‘मजनू भाई’ फैंस के बीच अलग स्थान रखता है। खासतौर पर फिल्म में दिखाई गई उनकी अजीबोगरीब पेंटिंग जिसमें घोड़े पर गधे की पेंटिंग बनाई गई थी। केवल वह पेंटिंग आज भी सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार रीक्रिएशन का हिस्सा बनी रहती है। पूरी खबर पढ़ें…



