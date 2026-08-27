करियर को बेहतर बनाने और अच्छी सैलरी के लिए बड़ी संख्या में भारतीय युवा विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं। विदेशों में उन्हें भारत के मुकाबले दो गुना, तीन गुना अच्छी सैलरी मिल भी जाती है। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भारतीय युवा वहां मिलने वाली सैलरी को भारत में अपने घर भेजते हैं जिसकी वैल्यू वहां के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। बस यही वजह है कि भारतीय युवा विदेशों में नौकरी करने जाते हैं। ऐसे ही एक भारतीय शेफ की कहाना इन दिनों इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है जो दुबई में नौकरी करता है।

दुबई में बिरयानी बनाने वाले इस भारतीय शेफ को हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट Emirates Loves India (@emirateslovesindia) की ओर से शेयर किए गए एक वीडियो में दिखाया गया। बातचीत के दौरान शेफ ने खुद को बेंगलुरु का रहने वाला भारतीय शेफ बताया। उसने कहा कि वह बिरयानी बनाने में एक्सपर्ट है और पिछले 3 साल से दुबई में नौकरी कर रहा है।

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कितना कमाता है यह भारतीय शेफ?

वायरल वीडियो में शेफ ने बताया कि वह जिस रेस्टोरेंट में काम करता है उसका मालिक उसे रहने की जगह और वीजा उपलब्ध कराता है। शेफ की कमाई की बात करें तो वह हर महीने 3500 यूएई दिरहम कमाता जो भारत के 90500 रुपये के बराबर है। भारतीय शेफ ने बताया कि वह लगभग अपनी पूरी सैलरी अपने परिवार को भेज देता है, बस अपने बेसिक खर्चों के लिए पैसे रखता है।

दुबई में अपना रेस्टोरेंट खोलने का है सपना

परिवार को लगभग पूरी कमाई भेजने के बावजूद शेफ के मन में अपने भविष्य को लेकर बड़ा सपना है। जब उससे पूछा गया कि वह आगे क्या करना चाहता है, तो उसने बताया कि उसका सपना दुबई में अपना खुद का भारतीय रेस्टोरेंट खोलना है। यानी फिलहाल वह दूसरे रेस्टोरेंट में काम करते हुए अनुभव हासिल कर रहा है और भविष्य में इसी अनुभव के आधार पर अपना कारोबार शुरू करना चाहता है।

रेस्टोरेंट का मालिक परिवार जैसा ट्रीट करता है

शेफ ने दुबई में अपने काम के अनुभव के बारे में भी पॉजिटिव बातें कहीं हैं। उसने बताया कि घर से दूर होने के बावजूद उसके मालिक और वहां के लोगों ने उसे परिवार जैसा माहौल दिया है। उसने बताया कि रेस्टोरेंट का मालिक हमें अपने परिवार की तरह रखता है और हमें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हमारे साथ खड़ा रहता है।

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लोगों के रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने शेफ की मेहनत और परिवार के प्रति उसके समर्पण की तारीफ की। ‘बैंगलोर मेमोरीज़’ ने भी कमेंट करते हुए लिखा कि टीम को उस पर गर्व है और उसे इसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक यूजर ने उसके लिए दुआ करते हुए लिखा कि उसे अपने सपने में सफलता मिले। वहीं एक अन्य यूजर ने उसके शब्दों की तारीफ करते हुए उसकी मां के सपने के पूरा होने की कामना की।

हालांकि, कुछ लोगों ने उसके सपने से जुड़ी आर्थिक चुनौती पर भी सवाल उठाया। एक यूजर ने पूछा कि अगर वह अपनी लगभग पूरी कमाई भारत भेज देता है और बचत नहीं करता, तो दुबई में अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे कैसे जुटाएगा।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…