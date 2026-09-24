यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग देश के कोने-कोने में रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं। लेबर क्लास से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों में नॉर्थ इंडिया के राज्यों के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु की एक स्पोर्ट्स कंपनी A1 Sports World ने यूपी, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के पुरुषों को अपनी कंपनी में नौकरी नहीं देने का ऐलान किया है और इसकी जानकारी खुद कंपनी के CEO ने सोशल मीडिया पर दी है।

A1 Sports World के CEO कार्तिक शेनॉय ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि उनकी कंपनी अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के पुरुष उम्मीदवारों को नौकरी नहीं देगी। उनके इस फैसले के पीछे एक वजह है जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया भी है।

कार्तिक के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मामला सुर्खियों में इसलिए आ गया है क्योंकि कार्तिक शेनॉय की कंपनी कई बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में काम कर चुकी है। कार्तिक के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन पर क्षेत्रवाद का आरोप लगा रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

कार्तिक शेनॉय ने 22 सितंबर को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा था कि काफी चर्चा और बहस के बाद कंपनी ने एक फैसला लिया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के पुरुष उम्मीदवारों को कंपनी में नौकरी नहीं दी जाएगी। इस फैसले का समर्थन कंपनी में काम करने वाली राजस्थान की एक महिला कर्मचारी ने भी किया है जो पहले काम कर रही है।

क्या है इस फैसले के पीछे की वजह?

कार्तिक ने अपने फैसले की वजह बताते हुए कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी से जुड़े मामले का जिक्र किया। उनके मुताबिक, करीब दो सप्ताह पहले एक पुरुष कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया था। कार्तिक का आरोप है कि कर्मचारी को दो बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने महिला कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी जारी रखी। कार्तिक के मुताबिक, उस कर्मचारी ने एक महिला कर्मचारी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। हालांकि जनसत्ता कार्तिक के इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता।

अपने फैसले को नहीं पलटेंगे कार्तिक

अपनी इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कार्तिक ने एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि वह अपने फैसले पर कायम हैं। उनका कहना है कि जिस कर्मचारी को कंपनी में नियुक्त किया गया था उसकी योग्यता और बैकग्राउंड सामान्य जांच में ठीक पाए गए थे। उनके मुताबिक, नौकरी शुरू करने के करीब दो महीने बाद कर्मचारी के असली व्यवहार के बारे में पता चला। कार्तिक ने यह भी कहा कि वह किसी एक व्यक्ति के आधार पर किसी खास समुदाय या समूह पर उंगली नहीं उठा रहे हैं।

कौन हैं कार्तिक शेनॉय?

कार्तिक शेनॉय A1 Sports World के फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और यह स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एजुकेशन, ग्रासरूट स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स और स्पोर्ट्स रिसर्च के क्षेत्र में काम करती है। कार्तिक की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उनका लंबे समय से स्पोर्ट्स सेक्टर से जुड़ाव रहा है। उन्होंने भारत और विदेशों में खेलों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स और प्लेटफॉर्म पर काम किया है।

इन बड़े इवेंट में काम कर चुकी है कार्तिक की कंपनी

उनके प्रोफेशनल अनुभव में लंदन ओलंपिक 2012, रियो ओलंपिक 2016 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों से जुड़ा काम भी शामिल रहा है। इसके अलावा हॉकी और क्रिकेट वर्ल्ड कप, यूथ ओलंपिक और आईपीएल के शुरुआती दौर से जुड़ी लीग्स में भी उनकी फाउंडिंग टीम के सदस्यों की अलग-अलग भूमिकाएं रही हैं।

युवाओं की प्रतिभा को निखारने पर काम करती है कंपनी

इसके अलावा कार्तिक शेनॉय का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) से भी जुड़ाव रहा है। बाद में उन्होंने अपना स्पोर्ट्स वेंचर शुरू किया। A1 Sports World के जरिए उनका फोकस बच्चों के बीच ग्रासरूट स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं की पहचान करने पर है। कंपनी स्पोर्ट्स साइंस, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचानने और ट्रेनिंग को ज्यादा व्यवस्थित बनाने पर भी काम कर रही है।

कार्तिक की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

कार्तिक के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर बहस तेज हो गई। कुछ यूजर्स ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता को समझा जा सकता है। वहीं कई लोगों ने इस फैसले को क्षेत्रवाद बताया है।

कुछ यूजर्स का कहना है कि भर्ती के दौरान उम्मीदवार की योग्यता, बैकग्राउंड और व्यक्तिगत व्यवहार की जांच की जानी चाहिए, न कि उसके राज्य के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए। एक यूजर ने इसे सामान्यीकरण बताते हुए सवाल उठाया कि अगर अपराध के आंकड़ों को आधार बनाया जाए तो ऐसा कौन सा राज्य है, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होते?

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…