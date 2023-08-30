\u092c\u0947\u0902\u0917\u0932\u0941\u0930\u0941 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u0911\u091f\u094b\u0930\u093f\u0915\u094d\u0936\u093e \u091a\u093e\u0932\u0915 10\u0935\u0940\u0902 \u0915\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0940 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u092a\u093e\u0938 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 38 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u094d\u0930\u0940-\u092f\u0942\u0928\u093f\u0935\u0930\u094d\u0938\u093f\u091f\u0940 \u0938\u0930\u094d\u091f\u093f\u092b\u093f\u0915\u0947\u091f (\u092a\u0940\u092f\u0942\u0938\u0940) \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0926\u0947 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u092f\u0939 \u0915\u0939\u093e\u0935\u0924 \u0938\u0939\u0940 \u0938\u093e\u092c\u093f\u0924 \u0915\u0940 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e \u0917\u094d\u0930\u0939\u0923 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0915\u094b\u0908 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u0924\u092e\u093e\u092e \u0932\u094b\u0917 \u0911\u091f\u094b \u0930\u093f\u0915\u094d\u0936\u093e \u091a\u093e\u0932\u0915 \u0915\u0940 \u091c\u092e\u0915\u0930 \u0924\u093e\u0930\u0940\u095e \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0915\u0930\u094d\u0928\u093e\u091f\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0915\u0915\u094d\u0937\u093e 10 \u092a\u093e\u0938 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u0940\u092f\u0942\u0938\u0940 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0926\u0947\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092a\u0940\u092f\u0942\u0938\u0940 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0926\u094b \u092d\u093e\u0917\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0940 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948: \u092a\u0940\u092f\u0942\u0938\u0940 1 (\u0915\u0915\u094d\u0937\u093e 11 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u093e\u092c\u0930) \u0914\u0930 \u092a\u0940\u092f\u0942\u0938\u0940 2 (\u0915\u0915\u094d\u0937\u093e 12 \u0915\u0947 \u092c\u0930\u093e\u092c\u0930) \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u090f\u0915\u094d\u0938 (\u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u091f\u094d\u0935\u093f\u091f\u0930) \u092f\u0942\u091c\u0930 \u0928\u093f\u0927\u093f \u0905\u0917\u094d\u0930\u0935\u093e\u0932 \u0928\u0947 26 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0915\u094b \u090f\u0915 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0915\u0941\u0930\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0911\u091f\u094b \u091a\u093e\u0932\u0915 \u0915\u0940 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930 \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0940 \u0914\u0930 \u0932\u093f\u0916\u093e, \u201c\u0906\u091c \u092e\u0947\u0930\u0947 \u0913\u0932\u093e\u0915\u0948\u092c\u094d\u0938 \u0911\u091f\u094b \u0938\u093e\u0925\u0940, \u092c\u093e\u0938\u0915\u0930 \u091c\u0940 \u0915\u093e \u092a\u0930\u093f\u091a\u092f\u0964 \u0909\u0928\u0915\u093e \u0906\u091c \u0905\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u091c\u0940 \u0915\u093e \u092a\u0947\u092a\u0930 \u0925\u093e, \u0935\u0939 1985 \u092e\u0947\u0902 10\u0935\u0940\u0902 \u092a\u093e\u0938 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0907\u0938 \u0938\u093e\u0932 \u092a\u0940\u092f\u0942\u0938\u0940 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0926\u0947 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0926\u094b \u092c\u091a\u094d\u091a\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0939\u0948\u0902, \u0909\u0928\u0915\u0947 \u092c\u091a\u094d\u091a\u0947 \u0924\u0940\u0938\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u091b\u0920\u0940 \u0915\u0915\u094d\u0937\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u092f\u0947 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0915\u093e\u0928 \u0935\u093e\u0915\u0908 \u092a\u094d\u0930\u0947\u0930\u0915 \u0925\u0940!" \u092f\u0939 \u090f\u0915\u092e\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0909\u0926\u093e\u0939\u0930\u0923 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948 \u091c\u0939\u093e\u0902 \u0915\u094b\u0908 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u0938\u093e\u0932\u094b\u0902 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0926\u0947\u0915\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092a\u095d\u093e\u0908 \u092a\u0942\u0930\u0940 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u093e \u0939\u094b\u0964 \u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 2020 \u092e\u0947\u0902, \u092e\u0947\u0918\u093e\u0932\u092f \u0915\u0940 \u090f\u0915 50 \u0935\u0930\u094d\u0937\u0940\u092f \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0932\u0947\u0915\u093f\u0902\u091f\u093f\u0935 \u0938\u093f\u092e\u094d\u0932\u093f\u0939 \u0928\u0947 12\u0935\u0940\u0902 \u0915\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0940 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0909\u0924\u094d\u0924\u0940\u0930\u094d\u0923 \u0915\u0940 \u0925\u0940\u0964 \u091a\u093e\u0930 \u092c\u091a\u094d\u091a\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092e\u093e\u0902 \u0914\u0930 \u0926\u094b \u092c\u091a\u094d\u091a\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0926\u093e\u0926\u0940 \u0938\u093f\u092e\u094d\u0932\u093f\u0939, \u0938\u094d\u0915\u0942\u0932 \u091b\u094b\u0921\u093c\u0928\u0947 \u0915\u0947 30 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0905\u092a\u0928\u093e 12\u0935\u0940\u0902 \u0915\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u092e\u093e\u0923\u092a\u0924\u094d\u0930 \u0939\u093e\u0938\u093f\u0932 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u092e\u092f\u093e\u092c \u0930\u0939\u0940\u0902 \u0925\u0940\u0902\u0964 2018 \u092e\u0947\u0902, 96 \u0935\u0930\u094d\u0937\u0940\u092f \u0915\u093e\u0930\u094d\u0925\u094d\u092f\u093e\u092f\u093f\u0928\u0940 \u0905\u092e\u094d\u092e\u093e \u0928\u0947 \u0915\u0947\u0930\u0932 \u0938\u093e\u0915\u094d\u0937\u0930\u0924\u093e \u092e\u093f\u0936\u0928 \u0915\u0940 \u0905\u0915\u094d\u0937\u0930\u093e\u0932\u0915\u094d\u0937\u092e \u092f\u094b\u091c\u0928\u093e \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u0906\u092f\u094b\u091c\u093f\u0924 \u0915\u0915\u094d\u0937\u093e 4 \u0938\u092e\u0915\u0915\u094d\u0937 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0909\u0924\u094d\u0924\u0940\u0930\u094d\u0923 \u0915\u0940\u0964 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0928\u0915\u094d\u0936\u0947\u0915\u0926\u092e \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f, 105 \u0935\u0930\u094d\u0937\u0940\u092f \u092d\u093e\u0917\u0940\u0930\u0925\u0940 \u0905\u092e\u094d\u092e\u093e \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0909\u0938\u0940 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0948\u0920\u0940\u0902 \u0925\u0940\u0902\u0964 Also Read\u092c\u0940\u091c\u0947\u092a\u0940 \u0928\u0947 \u092c\u0941\u0915 \u0915\u0930\u093e \u0932\u093f\u090f \u0939\u0948\u0902 \u0938\u093e\u0930\u0947 \u0939\u0947\u0932\u093f\u0915\u0949\u092a\u094d\u091f\u0930, \u091c\u0932\u094d\u0926 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935- \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902 \u092e\u092e\u0924\u093e \u092c\u0928\u0930\u094d\u091c\u0940, \u0910\u0938\u0947 \u0930\u093f\u090f\u0915\u094d\u091f \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0932\u094b\u0917 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u0932\u094b\u0917 \u092c\u093e\u0938\u0915\u0930 \u0915\u0940 \u092a\u0930\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0936\u0941\u092d\u0915\u093e\u092e\u0928\u093e\u090f\u0902 \u0926\u0947 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0915\u0908 \u0932\u094b\u0917 \u0930\u093f\u0915\u094d\u0936\u093e\u091a\u093e\u0932\u0915 \u092c\u093e\u0938\u0915\u0930 \u0938\u0947 \u092c\u093e\u0924 \u0915\u0930\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092c\u093e\u0938\u0915\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0930\u094d\u0959\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092c\u093e\u0938\u0915\u0930 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0932\u094b\u0917 \u0938\u092e\u093e\u091c \u092e\u0947\u0902 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u095d\u093e\u0908 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f \u092a\u094d\u0930\u0947\u0930\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964